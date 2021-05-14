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高鐵站區獨缺中捷沒體溫監測？中捷：若警戒升級將設置
時代力量台中黨部執行長簡嘉佑、南屯區主任吳佩芸因應防疫升級，今天實地了解三鐵共構的高鐵烏日站區的防疫作為，發現獨缺台中捷運沒有設置紅外線熱顯像儀等體溫監測設備，兩人提醒市府，防疫優先，要讓民眾安心搭乘，嚴正要求市府落實中捷防疫，即刻裝設捷運站體溫監測。
台中捷運公司回應，中捷綠線全線為高架與平面車站，通風良好，且為短程運輸，因此未在車站設置紅外線熱顯像儀，未來若防疫警戒升級，將參考軌道同業的作法，於中捷綠線高鐵台中站及市政府站將設置紅外線熱顯像儀，同時規劃排隊動線、管控乘車人數等。
簡嘉佑說，台北捷運在旅客大運量站點的入口柵門，透過紅外線熱顯像儀監測入站民眾體溫。今天實地了解烏日高鐵站區內防疫措施，發現高鐵、台鐵都有入站量測體溫，為何獨漏台中捷運？他憂心市府的防疫只做半套。
吳佩芸認為，市府洋洋灑灑列出近300項因應疫情的調整措施，卻忽略每天旅運量2萬人的台中捷運。即使中捷目前旅運量不盡理想，但絕對不能成為防疫破口。市府站附近就是人流極多的百貨公司；大慶站週遭有中山醫學大學及附設醫院，學生、病患眾多；北屯站也是鄰近夜市、美式賣場；更不要說烏日高鐵站還會容納來自全國各地到台中洽公、返家的民眾。市府應即刻加設體溫監控系統，作為防範的第一線。
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