夏天電費好貴？他問「老冷氣」多耗電 過來人曝：根本沒得比

近日受到太平洋高壓籠罩影響，全台各地高溫炎熱，不少民眾已經開起冷氣避暑。而一名網友就好奇發問，疑惑「20年的老冷氣是否較為耗電？」貼文一出引起討論，許多過來人紛紛留言自身經驗，直呼新舊冷氣機根本「沒得比」。

原PO在網路論壇PTT發文透露，自己有一名同學家中裝的是舊款冷氣機，使用年齡約有20年之久，但每到夏天時，不論有多炎熱，那位友人的父親都不願意開冷氣降溫，寧可買剉冰回家，全家吃冰消暑，讓他好奇「老冷氣究竟有多耗電？」

該文一出，不少網友猜測「不開冷氣」的背後原因，紛紛留言「怕萬一打開發現冷氣壞很久的真相嗎」、「應該是老人家覺得吹冷氣對身體不好吧」、「電費老爸要繳，同學不用繳」；許多人則直呼「200塊的剉冰錢可以吹一個禮拜冷氣了」、「現在很便宜，拜託，改善生活品質對人格有幫助」。

此外，有過來人分享「換變頻後，電費差不多就是一半以下」、「我家舊冰箱加冷氣以前一個月最多有到七千電費，都換了之後一個月最多兩千」、「剛換變頻兩年，電費省一半以上」、「換冷暖開兩年就省回來了」、「定頻的啟動電流跟現在的變頻無法比較」等，直呼新舊冷氣機的電費確實有明顯差別。