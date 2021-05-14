北院法官父親在萬華染疫 開庭中忽然「退庭」返家
台北地方法院一名法官父親疑似染疫，法官今天上午開庭開到一半，被「請」回家自主管理；台北地院官方已證實確有此情，但稱目前尚未有相關人員被居家隔離。
被傳出家人染疫的法官是民事庭男法官，法官父親是70多歲，家住台北文山區，2天前法官父親發燒、咳嗽，昨天傍晚自行到醫院掛急診，醫護安排他住隔離病房，今早採檢驗出陽性反應。
根據疫調調查，法官的父親7天前曾去過萬華區的傳統市場，單純找朋友拿一包竹筍後就離開，事後染疫。
據了解，這名男法官並未與父親同住，不過，最近仍有接送小孩子回家吃飯；該名男法官今天上午有排庭期審理、且為合議庭，開庭中途退庭返家，法官返家後，台北地院已進行清消，一般審判業務是否受波及，有待觀察，但院內已人心惶惶。
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