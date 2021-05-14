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高雄鑿井完成10口送澄清湖 水源穩定供應到6月中
高雄市府水利局日前宣告，高雄有望解除5月水情轉紅燈危機，水公司第七區處表示，今年高雄水情比去年嚴峻，但因多開發大泉伏流及鑿井，目前供水穩定，澄清湖蓄水達93.16%（245萬噸），預計可穩定供水至6月中。
高雄市水利局表示，目前大高雄地區為供水實施鑿井措施已完成10口，並提供澄清湖水庫民生用水，預計於本月20日完成開鑿32口井，目前澄清湖蓄水量已接近滿水位，未來開鑿的井水將成為旱災時期的備用水源。
有媒體傳阿公店水庫水量驟降，擔心影響供水。南區水資源局副局長鄒漢貴澄清，阿公店水庫目前正實施「空庫防淤」，由國軍弟兄協助清運水庫內2萬平方公尺淤泥，以增加滯洪空間，減少雨季發生下游淹水情況，最近已提早完成，水庫水源仍有72萬噸，可持續供應公共用水每日2萬噸至6月中旬。
鄒漢貴表示，阿公店水庫非高雄主要水源，水源主要用於公共用水（民生用水及工業用水）及灌溉用水，灌溉用水部分因農業本月20日前已將結束供灌，停灌後可減20萬噸用水量。
高雄市水利局表示，過去高雄市民每日用水約150萬噸，因鼓勵節約用水有成，目前每日用水初估131萬噸，共節水18至19萬噸，非常不容易。
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