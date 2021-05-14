高溫讓南台灣通紅一片！高雄內門中午飆40.3度高溫　

高雄市連日氣候酷熱，據中央氣象局官網測得數據，高雄內門區今天中午高溫飆到40.3度，其次則為屏東縣春日、白鷺、三地門，以及台南市北寮為39度左右；南台灣大部分縣市皆有連續出現38度極端高溫的機率。

中央氣象局高溫訊息指出，高雄市、台南市以及屏東等縣市皆顯示「紅色燈號」，有連續出現38度極端高溫的機率，讓南台灣天受酷熱氣候影響，儼然成了一顆「烤番薯」。

據中央氣象局官網測得數據，高雄市內門區今天中午12時20分，高溫飆到40.3度，已從前幾天38度又增加2度；第二名則為屏東縣春日鄉下午2時10分測得39.8度；第三名為屏東白鷺下午2時30分，測得39.4度。

高雄市除內門區飆至40.3度高溫之外，月眉為38.9度、甲仙38.2度以及茂林38度；且氣溫接連飆高，所幸，截至今天下午4時許，高雄市政府消防局仍未接獲任何因中暑送醫的相關通報。

炎熱氣候下，仍需負責道路清掃的許姓清潔員表示，除中午午休時間可休息一個多小時，其餘頂著烈日的工作時間，就必須穿輕便且透氣的淺色衣物、袖套、遮陽帽包得只剩下眼睛，才能抗曬。

許姓清潔員還說，雖然包緊緊太陽不會受太陽直接曝曬，但仍需注意身體因高溫悶熱不時會流汗，仍有脫水的可能，因此，工作時需不斷補充水分，才不會不小心中暑。