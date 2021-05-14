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多到不用搶！農委會：魚肉蛋奶米量多可供應半年

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
魚肉蛋奶充足可供應半年，民眾無須搶購。圖／農委會提供
魚肉蛋奶充足可供應半年，民眾無須搶購。圖／農委會提供

新冠肺炎疫情升溫，不少消費者心生恐慌，紛紛到賣場搶購民生物資，一時補貨不及，造成貨架上空置，農委會表示，農產品供應無虞，足足可供國人吃半年，國人無須搶購。

農委會表示，有民眾看到超市賣場上蛋架空了，以為缺蛋，農委會畜牧處家禽生產科科長程俊龍表示，國人每日雞蛋消費量約11萬箱(每箱200顆)，近期國內雞蛋整體產能增加，每日供應量可達12萬5千箱，雞蛋供應充足無虞且價格持穩，消費者毋須恐慌搶購。

程俊龍說，維持12萬箱供應量就可以了，若以每箱200顆計算，一天大約2400萬顆，跟我國的總人口數2300萬人差不多，每天一人一顆雞蛋，供應量足夠；現在雞蛋供應多一點，但消費量也多一點，供給需求剛好平衡。

農委會說，近期國內整體雞蛋產能增加，達產蛋高峰，雞蛋每日供應量已達12萬5千箱，再創歷史新高。目前雞蛋產地價格每台斤28.5元，已接近雞蛋生產成本；雞蛋產能充足且供應無虞，現階段各賣場通路有其各自供應或地區性廠商契約，民眾勿搶購囤積，各區蛋商都會迅即運補上貨，請民眾安心。

農委會表示，近日也針對全聯、大潤發、愛買、家樂福、美廉社、JASONS及批發商等通路，調查雞蛋供應情形及雞蛋銷售價格，目前雞蛋供應秩序穩定，且各式平價與品牌雞蛋均供應充足。

雞蛋 農委會 新冠肺炎

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