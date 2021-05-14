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偏鄉服務落實防疫 日月光張媽媽基金會續助陪伴弱勢童

聯合報 / 記者鄒秀明╱台北即時報導
張媽媽基金會的同仁關心孩子們的課業，督促孩子們在學習過程落實防疫措施。（張媽媽基金會提供）
張媽媽基金會的同仁關心孩子們的課業，督促孩子們在學習過程落實防疫措施。（張媽媽基金會提供）

新型冠狀病毒病（COVID-19)疫情愈顯嚴峻，日月光投控集團的張姚宏影社會福利慈善事業基金會（張媽媽基金會），接續日月光文教基金會過往3年在南投的偏鄉服務，持續支持南投縣愛加倍家庭協會、全人教育關懷協會陪伴弱勢的孩子，從疫情爆發至今，密切注意培養孩子們日常中的防疫觀念，要求孩子們確實做好勤洗手、戴口罩，在學習過程與日常生活中落實防疫措施。

「我們現在必須提高警覺，小朋友身體一旦有狀況，就算是小感冒也要與其他人隔開，並請家長帶回家休息，過往腸病毒流行的時候我們就這樣做了，現在更是需要如此！」南投縣愛加倍家庭協會負責人邱蘭月、全人教育關懷協會牧師徐月風，在疫情緊繃的情況下不約而同地說出心中的擔憂。

邱蘭月表示，疫情對服務的直接影響不大，孩子還是要讀書、要吃飯，將堅守一貫的防疫原則，落實出入登記、定期環境消毒，勤洗手並做好孩子的體溫控管，讓目前協會所照顧的65位孩子，能夠在健康無虞的環境下學習、成長、茁壯。

徐月風說，針對小朋友的課後輔導安排，協會內一直都以年級進行分流上課。偏鄉地區疫情沒有這麼險峻，但一樣遵守防疫規定，不時提醒學生勤洗手、注重衛生並隨時注意環境消毒，南投天氣就算再炎熱，在協會內口罩也是需要隨時戴著，任何一點小細節都不容輕忽。

對目前照顧的15位學生來說，目前唯一影響的是其中5位國三學生，明天就要參加國中教育會考，因為疫情的關係不能有人陪考，考試期間就需要自立自強。但在這邊生活習慣了，連洗衣服都需要自己動手做，相信獨自應不是難事，希望他們都可以考取好成績。

張媽媽基金會的同仁關心孩子們的課業，督促孩子們在學習過程落實防疫措施。（張媽媽基金會提供）
張媽媽基金會的同仁關心孩子們的課業，督促孩子們在學習過程落實防疫措施。（張媽媽基金會提供）

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