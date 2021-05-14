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復育諸羅樹蛙推廣廢食用油 上林水環境巡守隊全國優等

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣大林鎮上林水環境巡守隊，榮獲環保署全國水環境巡守隊評比獲優等，環保局長張根穆（左）頒獎表揚。圖／環保局提供
嘉義縣大林鎮上林水環境巡守隊，榮獲環保署全國水環境巡守隊評比獲優等，環保局長張根穆（左）頒獎表揚。圖／環保局提供

嘉義縣大林鎮上林水環境巡守隊，長期觀察及復育諸羅樹蛙生態，推廣廢食用油、農業廢棄物再利用等運作，特色及亮點深獲肯定，在環保署全國水環境巡守隊評比獲得優等。

縣府日前舉辦全縣巡嘉河特色經營運作聯繫會報暨109年度優良隊伍頒獎，環保局長張根穆表揚年榮獲全國優良巡守隊，以及自辦縣級評核前6名隊伍，感謝巡守志工長期守護河川環境努力奉獻。

105年有畜牧業規畫在埤塘旁建養鵝、鴨場，產生廢水恐汙染水體、破壞生態棲息地，引發上林社區連署拒絕，終在居民與巡守隊努力，守護家園水環境，在上林里頂員林埤塘觀察，可見諸羅樹蛙、彩鷸等保育類動物棲息，以及鳥類、植物等生態蹤跡。

上林巡守隊結合政府、學校，辦理生態環境導覽解說，推廣水環境及生態保育重要性，推廣廢食用油及農業廢棄物DIY再利用，從汙染源頭減量，降低河川汙染，讓居住環境與大自然共存。

環保署109年全國水環境巡守隊評比結果，大林鎮上林隊從全國456隊脫穎而出榮獲優等，環保局連續6年推薦參賽都獲環保署肯定；另，嘉縣自辦年度考核成績，前6名優異隊伍有民雄鄉金世界隊、民雄鄉北斗隊、民雄鄉秀林第2隊、民雄鄉大崎隊、大林鎮上林隊、六腳鄉正義隊。

張根穆說，發展一河川巡守隊一特色亮點是嘉縣不斷努力目標，不管從社區到學校、企業，都有獨樹一格特色運作，不管是汙染熱區巡查、落葉堆肥再利用、青銀共學、畜牧業沼渣沼液肥分澆灌巡查、打造綠色生態花廊及復育台灣特有種諸羅樹蛙等亮點特色，都受到各界讚賞。

巡守 樹蛙 環保署

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