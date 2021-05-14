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台中1酸菜1珍珠瓜防腐劑超標！問題食品下架並法辦

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處啟動市售醃漬蔬菜稽查專案，抽驗26件市售醃漬蔬菜。圖／台中市食安處提供
台中市食安處啟動市售醃漬蔬菜稽查專案，抽驗26件市售醃漬蔬菜。圖／台中市食安處提供

台中市食品藥物安全今天公布，抽驗26件市售醃漬蔬菜發現1件酸菜使用防腐劑苯甲酸、漂白劑二氧化硫殘留量超標，另有1件珍珠瓜（醃漬花瓜）使用防腐劑苯甲酸超標，已要求販賣業者下架停止販售，並分別移請源頭雲林縣衛生局及屏東縣政府衛生局後續處辦，如查證屬實，最高可罰300萬元。

台中市食安處說明，入夏天氣炎熱，醃漬食品因產品濕度高易腐敗，部分業者為延長保存期限或為賣相好，使用防腐劑或添加漂白劑等食品添加物。食安處派員前往超市、傳統市場、賣場等，抽驗市售醃漬蔬菜，包含酸菜、筍乾、朴(福)菜或梅乾菜等26件，檢驗項目包括12項防腐劑及8項亞硫酸鹽類漂白劑。

食安處指出，苯甲酸雖為合法使用的防腐劑，但過量食入仍可能對腸胃道引起刺激不適或胃痛，並對肝腎產生負擔影響健康；亞硫酸鹽類為另一種合法使用的漂白劑，食入後在體內會轉變為硫酸鹽而隨尿液排出體外，但對氣喘患者則可能誘發氣喘等不適的症狀。

食安處長傅瓊慧呼籲，食品製造業者應善盡自主管理責任，務必遵守法規合法正確使用食品添加物，以免違法受罰；提醒民眾選擇信譽良好商家或選購完整包裝、標示清楚的產品購買，不買顏色過於鮮艷及有刺激異味產品，確保購買食品衛生安全。

台中市食安處啟動市售醃漬蔬菜稽查專案，抽驗26件市售醃漬蔬菜。圖／台中市食安處提供
台中市食安處啟動市售醃漬蔬菜稽查專案，抽驗26件市售醃漬蔬菜。圖／台中市食安處提供

防腐劑 衛生局 食安

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