28歲女子沒抽菸又無家族史 健檢竟揪出肺部長腫瘤

28歲游姓女子在員工健檢時，胸部X光發現兩側肺部有異常腫瘤，到童綜合醫院看診後，經電腦斷層掃描進一步檢查，發現右肺有一顆約2公分的腫瘤，左肺上葉也有兩顆不到1公分的毛玻璃狀結節，先切除2公分腫瘤，1年後再切除及冷凍治療左肺上葉兩顆毛玻璃狀結節，術後恢復良好，須定期回診追蹤。

童綜合醫院胸腔外科主任童詠偉表示，游女沒抽菸，也無家族史，是多發性肺腫瘤患者，切除過多的肺部組織，會造成肺功能永久性過多損傷，因此左肺兩顆結節才分別使用部分切除與冷凍治療。

童詠偉表示，因為左肺上葉兩顆毛玻璃病兆都靠近中間縱膈位置，直接切除兩顆恐傷害太多的細胞，影響肺功能運作，因此左肺上葉上面一結節使用螢光定位後，進行胸腔鏡微創肺部節狀切除併淋巴結廓清手術；左肺下面一結節則使用冷凍微針消融手術治療，讓結節細胞直接壞死，切片檢查確認左肺上葉為原位癌。