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28歲女子沒抽菸又無家族史 健檢竟揪出肺部長腫瘤

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
童綜合醫院胸腔外科主任童詠偉手指處即為微針進入胸部進行冷凍治療。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院胸腔外科主任童詠偉手指處即為微針進入胸部進行冷凍治療。圖／童綜合醫院提供

28歲游姓女子在員工健檢時，胸部X光發現兩側肺部有異常腫瘤，到童綜合醫院看診後，經電腦斷層掃描進一步檢查，發現右肺有一顆約2公分的腫瘤，左肺上葉也有兩顆不到1公分的毛玻璃狀結節，先切除2公分腫瘤，1年後再切除及冷凍治療左肺上葉兩顆毛玻璃狀結節，術後恢復良好，須定期回診追蹤。

童綜合醫院胸腔外科主任童詠偉表示，游女沒抽菸，也無家族史，是多發性肺腫瘤患者，切除過多的肺部組織，會造成肺功能永久性過多損傷，因此左肺兩顆結節才分別使用部分切除與冷凍治療。

童詠偉表示，因為左肺上葉兩顆毛玻璃病兆都靠近中間縱膈位置，直接切除兩顆恐傷害太多的細胞，影響肺功能運作，因此左肺上葉上面一結節使用螢光定位後，進行胸腔鏡微創肺部節狀切除併淋巴結廓清手術；左肺下面一結節則使用冷凍微針消融手術治療，讓結節細胞直接壞死，切片檢查確認左肺上葉為原位癌。

童詠偉呼籲，肺癌早期症狀並不明顯，有病兆才被檢查出來的通常已經是中晚期，除了每年定期全身健康檢查外，50歲以上有抽菸或有家族病史者，最好接受低劑量肺癌篩檢，才能夠及早發現及早治療。

童綜合醫院胸腔外科主任童詠偉呼籲，肺癌早期症狀並不明顯，有病兆才被檢查出來的通常已經是中晚期。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院胸腔外科主任童詠偉呼籲，肺癌早期症狀並不明顯，有病兆才被檢查出來的通常已經是中晚期。圖／童綜合醫院提供

腫瘤 抽菸 手術

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