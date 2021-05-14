合歡山有新的入口意象 高山旅遊成為國人熱門景點

冬賞雪、春賞花、夏觀星，合歡山近來成為為台灣中部高山最熱門旅遊景點，為凸顯合歡山國家森林遊樂區的獨特性，東勢林管處打造國人體驗高山自然山林旅遊環境，近日融入周邊景觀特色，完成煥然一新的入口意象，成為合歡山地區的新標識。

東勢林管處表示，新設於松雪樓及昆陽兩處的入口意象及停車場，即日起開放提供使用後，屆時可為民眾，提供全家出遊、避暑、休憩與天文愛好者，從事觀星攝影的好去處，做為地景美化元素，也配合「合歡山國際暗空公園」的設立，同時融入山巒重疊意象及高海拔雪地色調題材。

公路總局上周起啟動花季例假日期間調節性試行管制，遇昆陽至松雪樓路段車輛回堵時，在指標24公里處鳶峰停車場前啟動「調節性管制」通行，東行管制採每10分鐘放行20輛車，西行則不管制。

公路總局同時建議民眾，合歡山高山杜鵑花季持續到6月，遊客可搭車到埔里後，再搭乘「6658埔里-翠峰」、「6659埔里-松崗」、「6664埔里-清境農場」路線班車到國民賓館站，轉「6658A清境農場-合歡山」前往賞花。