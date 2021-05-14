快訊

熱翻天！高雄內門11點40分 飆出40.2度高溫

鄰近總統府的台北228紀念館 驚傳員工家屬確診封館一周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重度瓣膜逆流致心臟衰竭 花蓮婦人送門諾醫治救回一命

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
陳姓婦人因心臟衰竭被送往花蓮門諾醫院急救，她和丈夫感謝門諾醫護團隊悉心治療，讓她康復出院。圖／門諾醫院提供
陳姓婦人因心臟衰竭被送往花蓮門諾醫院急救，她和丈夫感謝門諾醫護團隊悉心治療，讓她康復出院。圖／門諾醫院提供

花蓮55歲陳姓女子今年初因急性心臟衰竭緊急送醫，住院期間突然昏倒在廁所，失去呼吸心跳，花蓮門諾醫院護理人員及時發現，緊急救回一命，但陳女心臟受損嚴重，一度放置葉克膜等維生系統，一周後逐漸恢復。

門諾醫院心臟外科醫師黃振銘指出，陳姓患者去年底被診斷出重度二尖瓣膜、三尖瓣逆流合併心臟衰竭，醫師當時就建議她接受心臟手術，但患者及家人擔心手術風險而猶豫。

確診相隔不久，陳姓女子因急性心臟衰竭被家人緊急送醫，住院期間昏倒在廁所裡，護理人員發現時整個人發黑發紺、沒有呼吸心跳，經多次搶救恢復生命跡象。

黃振銘指出，陳女轉到加護病房後，仍因惡性心律不整一度失去生命徵象，當時以CPR和電擊器救回，由於心臟受損嚴重，立即幫她放置葉克膜和主動脈氣球幫浦爭取時間。

陳姓女子經一周的維生系統後，狀況穩定，再進行二尖瓣膜置換和三尖瓣修補手術，同時植入體內心臟去顫器，術後恢復良好，在住院觀察10多天後出院返家。她和丈夫都很感謝醫師及團隊用心，將她從鬼門關前救回。

黃振銘說，二尖瓣膜逆流是常見的心臟瓣膜疾病，血液從心房流向心室時，二尖瓣需要閉合才能讓血液前進，但如果二尖瓣無法緊閉，血液就會逆流回心房，若逆流嚴重，肺部的血液回流就會受到影響，造成肺水腫。輕症者可以靠藥物治療，重則導致心臟衰竭，同時引起心律不整、中風，甚至是猝死。

醫師表示，引起二尖瓣逆流常見原因是瓣膜退化和感染，一旦診斷有瓣膜逆流，必須減少重度勞動、控制水分，避免增加心臟負擔。一般而言，輕中度的二尖瓣逆流建議一天水分不要超過2000cc，重度逆流的病人一天的水分要少於1500cc，並建議每半年追蹤心臟超音波，若瓣膜逆流惡化達到重度就應該盡早接受手術。

陳姓婦人去年底就被診斷出重度二尖瓣膜、三尖瓣逆流合併心臟衰竭，醫師建議，若瓣膜逆流惡化達到重度，應盡早接受手術。圖／門諾醫院提供
陳姓婦人去年底就被診斷出重度二尖瓣膜、三尖瓣逆流合併心臟衰竭，醫師建議，若瓣膜逆流惡化達到重度，應盡早接受手術。圖／門諾醫院提供

手術 醫師 患者

延伸閱讀

停電下「超暖一景」！紅綠燈失效交通大亂 高中生挺身指揮網狂讚

興達電廠停機 花蓮5鄉鎮市逾2萬戶停電有人受困電梯

疫情升溫花蓮住房率出現退訂潮 旅宿業加強消毒

疫情衝擊退訂5成 花蓮旅館公會全面大消毒防疫再升級

相關新聞

熱翻天！ 高雄內門11點40分飆40.2度高溫

高雄連日氣候酷熱，今天又飆高溫，今天上午11點40分，高雄內門飆到40.2度，第二名台南北寮測站39.0度，第三名是高雄...

育嬰留停新制7月上路 勞工須10天前預告雇主

育嬰留職停薪新制將於7月上路，勞工申請育嬰留停須提前預告雇主，勞動部近日預告相關法規，參考離職、解僱預告期規定，將日期訂...

各地炎熱如盛夏 台北等10縣市亮高溫燈號

氣象專家吳德榮表示，今天至17日台灣被太平洋高壓籠罩，各地為晴午後多雲，炎如盛夏。中央氣象局也針對台北市等10縣市發出高...

台鐵端午連假車票開賣已售13.6萬張 訂票狀況看這裡

今年端午連假有三天，從6月12日到14日。台鐵規畫五天連假疏運，今天凌晨零時開放搶票。全線加開各級列車總計120班。台鐵...

重度瓣膜逆流致心臟衰竭 花蓮婦人送門諾醫治救回一命

花蓮55歲陳姓女子今年初因急性心臟衰竭緊急送醫，住院期間突然昏倒在廁所，失去呼吸心跳，花蓮門諾醫院護理人員及時發現，緊急...

全家便利商店國道服務區、省道休息站啟動登記入場

為配合政府防疫政策，全家便利商店經營的石碇、蘇澳、新營國道服務區、三義車亭服務區及口湖休息站除了落實各項防疫措施之外，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。