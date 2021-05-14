重度瓣膜逆流致心臟衰竭 花蓮婦人送門諾醫治救回一命

花蓮55歲陳姓女子今年初因急性心臟衰竭緊急送醫，住院期間突然昏倒在廁所，失去呼吸心跳，花蓮門諾醫院護理人員及時發現，緊急救回一命，但陳女心臟受損嚴重，一度放置葉克膜等維生系統，一周後逐漸恢復。

門諾醫院心臟外科醫師黃振銘指出，陳姓患者去年底被診斷出重度二尖瓣膜、三尖瓣逆流合併心臟衰竭，醫師當時就建議她接受心臟手術，但患者及家人擔心手術風險而猶豫。

確診相隔不久，陳姓女子因急性心臟衰竭被家人緊急送醫，住院期間昏倒在廁所裡，護理人員發現時整個人發黑發紺、沒有呼吸心跳，經多次搶救恢復生命跡象。

黃振銘指出，陳女轉到加護病房後，仍因惡性心律不整一度失去生命徵象，當時以CPR和電擊器救回，由於心臟受損嚴重，立即幫她放置葉克膜和主動脈氣球幫浦爭取時間。

陳姓女子經一周的維生系統後，狀況穩定，再進行二尖瓣膜置換和三尖瓣修補手術，同時植入體內心臟去顫器，術後恢復良好，在住院觀察10多天後出院返家。她和丈夫都很感謝醫師及團隊用心，將她從鬼門關前救回。

黃振銘說，二尖瓣膜逆流是常見的心臟瓣膜疾病，血液從心房流向心室時，二尖瓣需要閉合才能讓血液前進，但如果二尖瓣無法緊閉，血液就會逆流回心房，若逆流嚴重，肺部的血液回流就會受到影響，造成肺水腫。輕症者可以靠藥物治療，重則導致心臟衰竭，同時引起心律不整、中風，甚至是猝死。