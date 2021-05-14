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全家便利商店國道服務區、省道休息站啟動登記入場
為配合政府防疫政策，全家便利商店經營的石碇、蘇澳、新營國道服務區、三義車亭服務區及口湖休息站除了落實各項防疫措施之外，並加強服務大廳及公廁清潔頻率；即日起，民眾進入以上商場除了量體溫、配戴口罩，須於入口處掃描QR code登記入場，另也備有紙本版供民眾填寫。
此外，暫停開放駕駛人休息室及淋浴等公共設施服務、哺（集）乳室則採登記使用，使用完畢由專人消毒清潔。各商場還有安全容留人數管制、動線管制等防疫措施，以確保維持安全社交距離。
防疫期間，全家便利商店全台門市每日皆針對重點區域定時消毒，為配合新北市政府「全市大清消」作業，自今天（5月14日）上午10點起，將陸續針對新北市轄區內近850家門市加強消毒，確保衛生、安全的賣場環境。
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