快訊

熱翻天！高雄內門11點40分 飆出40.2度高溫

鄰近總統府的台北228紀念館 驚傳員工家屬確診封館一周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中衛量產「深丹寧+炫霓紫」玩色口罩 帶出低調美感

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
疫情升溫，CSD中衛針對去年9月推出的防疫新生活紀念包中，最受歡迎的「深丹寧+炫霓紫」口罩，宣布正式量產，5片入袋裝69元，30片盒裝260元。圖／中衛提供
疫情升溫，CSD中衛針對去年9月推出的防疫新生活紀念包中，最受歡迎的「深丹寧+炫霓紫」口罩，宣布正式量產，5片入袋裝69元，30片盒裝260元。圖／中衛提供

廣受歡迎的CSD中衛口罩，原本周產量約400萬片左右，因應疫情升溫，特別增加產量10％，達到周產440萬片以上，並調降海外出貨比例，以增加台灣供貨量；中衛還針對去年9月推出的防疫新生活紀念包中，最受歡迎的「深丹寧+炫霓紫」口罩，宣布正式量產，5片入袋裝69元，30片盒裝260元，後續在實體及電商都會開賣。

中衛因應疫情升溫，除增產口罩外，為因應兒童口罩需求，目前兒童與成人口罩占比約為3比7，如果將來有必要，還會再調整。

此外，CSD中衛酒精棉片周產量約600萬片，因應疫情加劇，已緊急增加工時，產量可望提高10到20％。為方便家庭防疫需求，適合民眾外出時，清潔手部或餐具的酒精濕紙巾，也加大容量，推出50片一盒的量販新包裝，比原先30片一盒的規格，適合全家使用。

去年9月間，因台灣防疫成果斐然，為了回憶防疫期間追口罩的日子，中衛推出「防疫新生活紀念包」，共推出四款玩色系列口罩，尤其是利用兩款質感深色所打造出來的「深丹寧+炫霓紫」口罩，這款邊條是炫霓紫，中間是深丹寧，帶出低調氣質的感受，最受歡迎。

在「中衛迷」呼喚下，中衛昨天宣布將此款正式量產，5片入袋裝69元，30片盒裝260元，並會持續生產，一直生產下去，後續實體及電商都會開賣，不用怕買不到。 但中衛強調，開賣數量時間將依各通路各門市為準，並不會特別公告。

疫情升溫，CSD中衛針對去年9月推出的防疫新生活紀念包中，最受歡迎的「深丹寧+炫霓紫」口罩，宣布正式量產，5片入袋裝69元，30片盒裝260元。圖／中衛提供
疫情升溫，CSD中衛針對去年9月推出的防疫新生活紀念包中，最受歡迎的「深丹寧+炫霓紫」口罩，宣布正式量產，5片入袋裝69元，30片盒裝260元。圖／中衛提供

口罩 中衛 疫情

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

防疫升級基隆嶼每天登島人數減半 觀光巴士採實名制

國中會考下午3時看考場 防疫要點一次看

台美兩樣情！美國今說完成疫苗接種可脫口罩 民眾振奮

相關新聞

熱翻天！ 高雄內門11點40分飆40.2度高溫

高雄連日氣候酷熱，今天又飆高溫，今天上午11點40分，高雄內門飆到40.2度，第二名台南北寮測站39.0度，第三名是高雄...

育嬰留停新制7月上路 勞工須10天前預告雇主

育嬰留職停薪新制將於7月上路，勞工申請育嬰留停須提前預告雇主，勞動部近日預告相關法規，參考離職、解僱預告期規定，將日期訂...

各地炎熱如盛夏 台北等10縣市亮高溫燈號

氣象專家吳德榮表示，今天至17日台灣被太平洋高壓籠罩，各地為晴午後多雲，炎如盛夏。中央氣象局也針對台北市等10縣市發出高...

台鐵端午連假車票開賣已售13.6萬張 訂票狀況看這裡

今年端午連假有三天，從6月12日到14日。台鐵規畫五天連假疏運，今天凌晨零時開放搶票。全線加開各級列車總計120班。台鐵...

重度瓣膜逆流致心臟衰竭 花蓮婦人送門諾醫治救回一命

花蓮55歲陳姓女子今年初因急性心臟衰竭緊急送醫，住院期間突然昏倒在廁所，失去呼吸心跳，花蓮門諾醫院護理人員及時發現，緊急...

全家便利商店國道服務區、省道休息站啟動登記入場

為配合政府防疫政策，全家便利商店經營的石碇、蘇澳、新營國道服務區、三義車亭服務區及口湖休息站除了落實各項防疫措施之外，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。