中衛量產「深丹寧+炫霓紫」玩色口罩 帶出低調美感

廣受歡迎的CSD中衛口罩，原本周產量約400萬片左右，因應疫情升溫，特別增加產量10％，達到周產440萬片以上，並調降海外出貨比例，以增加台灣供貨量；中衛還針對去年9月推出的防疫新生活紀念包中，最受歡迎的「深丹寧+炫霓紫」口罩，宣布正式量產，5片入袋裝69元，30片盒裝260元，後續在實體及電商都會開賣。

中衛因應疫情升溫，除增產口罩外，為因應兒童口罩需求，目前兒童與成人口罩占比約為3比7，如果將來有必要，還會再調整。

此外，CSD中衛酒精棉片周產量約600萬片，因應疫情加劇，已緊急增加工時，產量可望提高10到20％。為方便家庭防疫需求，適合民眾外出時，清潔手部或餐具的酒精濕紙巾，也加大容量，推出50片一盒的量販新包裝，比原先30片一盒的規格，適合全家使用。

去年9月間，因台灣防疫成果斐然，為了回憶防疫期間追口罩的日子，中衛推出「防疫新生活紀念包」，共推出四款玩色系列口罩，尤其是利用兩款質感深色所打造出來的「深丹寧+炫霓紫」口罩，這款邊條是炫霓紫，中間是深丹寧，帶出低調氣質的感受，最受歡迎。