防疫升級基隆嶼每天登島人數減半 觀光巴士採實名制

因應疫情嚴峻，防疫升級，基隆市政府觀光及城市行銷處今天表示，在合法旅宿防疫方面，營業場所及公共場域，應確保民眾維持社交距離，全程佩戴口罩、使用隔板，並建立實聯制，執行體溫量測人流管制等防疫措施，如無法落實應暫停營業，必要時，將強制關閉休閒娛樂相關營業場所及公共場域。

觀銷處長曾姿雯說，觀光旅遊各項防疫措施全面升級，在法旅宿防疫方面，營業場所及公共場域，應確保民眾維持社交距離，全程佩戴口罩、使用隔板，並建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規畫等防疫措施；無法落實前述措施之場所，應暫停營業。必要時，將強制關閉休閒娛樂相關營業場所及公共場域。

旅宿業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔使用隔板；無法落實前述措施之業者，建議民眾外帶用餐。

在風景區防疫方面，市府昨請交通部觀光局北觀處，加強巡查基隆場域及落實防疫措施；北觀處業針對所轄據點，包含湖海灣餐廳、汫水澳餐車、情人湖旅服、和平島公園啟動消毒、出入口管制及實名制等防疫措施。

基隆嶼每天登島人數及上船人數減半，並落實「名單實聯制」、於候船處及報到處定期清消，並要求相關人員及遊客均須佩戴口罩、勤洗手，相關從業人員協助顧客量測體溫、手部消毒等個人防護措施。