口罩戴好戴滿人群分流 魚市場須遵守交易安全指引

魚市場是國內魚貨流通及供應國人優質蛋白質來源重要場所，產銷雙方人員多，時值新冠肺炎疫情期間，漁業署訂定因應嚴重特殊傳染性肺炎魚市場交易安全指引，函請縣市政府督導全台魚市場應依據中央疫情指揮中心及安全指引落實防疫措施，確實執行相關督導工作。

農委會漁業署長張致盛今到宜蘭南方澳漁港第三拍賣魚市場督導防疫落實情形，以確保魚市場正常運作、魚貨供應無虞。

張致盛表示，魚市場屬於戶外開放空間，及通風極佳的場域，在視察期間，發現偶有不耐長時間悶著工作，未戴滿口罩的魚市場承銷人及供應人，也請市場人員提醒重新戴好，共同做好市場防疫措施。

漁業署訂定因應嚴重特殊傳染性肺炎魚市場交易安全指引，因應近期疫情升溫，5月11日及5月13日請各相關縣市政府督導各魚市場落實防疫措施，包括出入口管制、採實名制、量體溫、戴口罩、於拍賣場域內，非登記有案的產銷雙方、民眾及閒雜人等不得進出，並以紅龍柱分流人群，現值疫情升溫，呼籲進出魚市場場域應配戴口罩及保持社交距離。

漁業署說，疫情期間，為確保魚市場正常運作及人員安全，呼籲魚市場產銷雙方及員工於交易時間，做好人員進出管控及全程將口罩戴好戴滿，也請到魚市場的民眾配合魚市場各項防疫措施，漁業署將與各地方政府共同督導魚市場落實防疫措施，以確保魚貨供應無虞。