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果菜批發市場防疫指引 農糧署：染疫會分散至鄰近市場

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農糧署表示，若一旦因為果菜批發市場市場內有確診案例或隔離人數已無法運作，將會將原本拍賣的農產品，分散到鄰近市場，維持農產品拍賣正常運作。果菜批發市場示意圖。本報資料照片
農糧署表示，若一旦因為果菜批發市場市場內有確診案例或隔離人數已無法運作，將會將原本拍賣的農產品，分散到鄰近市場，維持農產品拍賣正常運作。果菜批發市場示意圖。本報資料照片

全台有49家農產批發市場，肩負農產品拍賣任務，台灣爆發新冠肺炎社區感染疫情升溫，為了確保農產批發市場運作正常，農委會農糧署提升批發市場防疫層級，要求各縣市政府就近緊盯果菜批發市場的防疫工作，包括進出人員戴口罩、實名制，縮小市場出入口等等措施；若一旦因為市場內有確診案例或隔離人數已無法運作，將會將原本拍賣的農產品，分散到鄰近市場，維持農產品拍賣正常運作。

農委會昨日傍晚召開農業疫情應變會議，包括農委會主委陳吉仲、三名副主委，以及農委會一級主管都參加；會中要求農委會所屬各單位，這段時間會議改為視訊進行，避免人員接觸，也避免會外單位南北奔波，同時要求農委會各單位減少活動、餐敘，同時關心同住家屬親友，避免農委會成為防疫破口。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，為了維持全台49個農產批發正常運作，原則上，農產批發市場依照疫情指揮中心的規定，若有人確診，除了加強消毒、配合足跡調查、隔離、篩檢外，以都會區的台北農產運銷公司為例，若因為出現疫情倒至於法正常拍賣交易，若被封閉、工作人員無法上班，將會引導到鄰近的果菜批發市場，同時延長交易時間因應，以維持正常的拍賣運作。

姚志旺說，此外，昨天也到北農人員進出消毒工作會加強，農糧署也會派人巡視去看，除了全力配合中央流行疫情指揮中心，一旦北農失守，除了分流到鄰近批發市場外，也加強做直送，也就是北農的承銷人進行預約交易，就直接把農產品送往通路，減少拍賣市場的人潮壅擠，也舒緩市場空間。

他表示，農糧署5月11日就通令各縣市政府加強督導各地農產品拍賣市場，農糧署已會派員到現場巡視，落實戴口罩、實名制，市場出入口都要量測體溫，並且縮小出入口，視疫情狀況隨時調整，至於消毒工作，過去可能一天早晚兩次，現在更會加強清潔消毒的頻度。

至於消費者採購農產品部分，姚志旺說，消費者心有不安，因此這幾天大肆採購，因此農糧署也與各大賣場超市連結，盡快補充備貨，蔬果等農產品數量充足；也可以與Uber Eats、熊貓等宅配系統連結，消費者其實不出門，也能採購各式農產品，在家防疫。

農委會 疫情 農糧署

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