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台鐵端午連假車票開賣已售13.6萬張 訂票狀況看這裡
今年端午連假有三天，從6月12日到14日。台鐵規畫五天連假疏運，今天凌晨零時開放搶票。全線加開各級列車總計120班。台鐵說，截至今日上午9時止，總計完成9萬4274筆、13萬6194張訂票，訂票過程順利。
台鐵說，請完成訂票之旅客，務必於兩日內（含訂票當日）至台鐵各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。
台鐵說，逾期未取車票，將於5月16日上午9時重新釋出供民眾訂票。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵訂票網頁：https://www.railway.gov.tw 剩餘座位查詢功能。
以下為截至今日上午9時車票預訂概況：
一、東部幹線車票預訂概況
(一)台北往台東方向
6月11日10時以後至6月12日14時以前，長途自強號座位已售完。
(二)台東往台北方向
6月14日8時以後長途自強號座位已售完。
二、西部幹線車票預訂概況
(一)台北往高雄方向
6月11日19時以後長途自強號座位已售完。
(二)高雄往台北方向
6月14日14時以後長途自強號座位已售完。
三、南迴線車票預訂概況
(一)高雄往台東方向
長途各車次自強號尚有座位。
(二)台東往高雄方向
長途各車次自強號尚有座位。
四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。
五、加開北花優惠復興號各車次仍有座位。
另外台鐵說，6月11、12、14日東線四班實名制列車，將於6月15日零時起開放今年3月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者配偶與直系血親1親等國民訂票。
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