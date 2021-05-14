高鐵端午連假車票今開賣 8小時售14.5萬張票

大衛連的作品特色，總的來說，在於他的影像和畫面。「畫意攝影主義」（Pictorialism）是評論界賜與他的註冊標籤——畫意，詩情，敘事的動能已經從台詞退步抽身，踏入視覺、畫面的領域。

2021-05-14 09:45