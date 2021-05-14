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高鐵端午連假車票今開賣 8小時售14.5萬張票
今年端午連假有三天，從6月12日到14日。台灣高鐵公司規畫五天連假疏運，全線加開103班次列車，今天凌晨零時開放搶票。高鐵說，截至今早上8時，共售出14萬5千餘張車票。
根據高鐵公司規畫，6月11日（周五）至6月15日（周二），期間加開103班次列車，為南下49班、北上54班，總計五天提供832班次的旅運服務。
高鐵公司說，旅客可自今天凌晨零時起，透過高鐵合作便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購端午節假期疏運期間所需的車票。
至於疫情嚴峻，是否停賣自由座，高鐵公司則表示，將密切觀察疫情發展，並依照指揮中心指引機動調整後，預計最快於6月初對外公布。
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