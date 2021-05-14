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期待梅雨解旱象 彭啟明：6月上旬的發展很重要

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，昨天台灣上空雲量有略增多，但都午後陣雨普遍發展不起來，中午依舊相當炎熱，今天到周末的天氣依舊類似，外出務必要防曬防中暑。

他說，類似的天氣將持續到下周一、下周二，要注意極端的高溫數值出現。而昨天在菲律賓東側的熱帶性低氣壓在登陸菲律賓南方的民答那峨島後已經減弱消散中。

彭啟明表示，下周二、下周三有道微弱鋒面接近台灣北部海面，同時太平洋高壓有稍微減弱趨勢，有機會有些局部短暫午後雷陣雨發展，集中在靠山區，不過預期降雨量仍不多，仍顯著少於氣候平均值，到下周末仍缺乏大規模降雨的條件機會。

他說，5月底到6月初時，的確大氣條件在改變當中，尤其鋒面可能在台灣北方海面，有稍不穩定，但依舊沒有較大降雨條件出現機會。

「目前改變，可能就要看6月初到上旬這段期間」，彭啟明表示，由於南海的西南季風將逐漸轉趨正常，中南部有機會轉為略多雨，就是我們典型認知的午後雷陣雨發展條件，鋒面也有機會略接近台灣，這是我們可以預期有較多降雨機會的時機點，而這時候的變數，例如太平洋高壓的發展強度，或是颱風的發展，這都對梅雨鋒面在台灣附近的發展扮演很關鍵的變數，不確定很高。

彭啟明表示，往年5、6月，台灣附近到廣東福建區域，冷暖空氣在這交會，都會出現廣泛的陰雨天氣，典型滯留鋒面盤據，相當不穩定的天氣，台灣稱為梅雨季，對岸稱為華南前汛期，通常太平洋高壓位於台灣的東南方，支撐梅雨鋒面的滯留。

但他說，今年太平洋高壓顯著的偏強也偏北，導致這雨帶也隨之北抬，反而在長江流域中下游反而出現較多的雨勢。不過這種滯留鋒面仍會南北擺盪，仍有機會往南發展，雖然大環境很不利於正需要乾旱解渴的台灣，但仍有一絲機會，6月上旬的發展很重要，而等待颱風降雨的壓力及變數也很多，也建議從風險管理的角度，要事先做好時間點最壞情境的設想，有準備才能減少不必要的損失及困擾。

彭啟明 梅雨

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