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高溫上看39度！吳德榮：下周二起降雨機率高

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
中央氣象局說，目前太平洋地區有一個熱帶性低氣壓，今天凌晨2時的中心位置在菲律賓東方海面，以每小時20公里速度，向西北西進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。圖／取自氣象局網站
中央氣象局說，目前太平洋地區有一個熱帶性低氣壓，今天凌晨2時的中心位置在菲律賓東方海面，以每小時20公里速度，向西北西進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周一滯留鋒在東海、華中附近徘徊；台灣因太平洋高壓籠罩，各地為晴午後多雲、炎如盛夏，中午前後紫外線強、注意防曬。

各地區最高氣溫皆在36度以上，西半部各地區的最高氣溫更達37、38度以上，要多補充水分、防中暑；偶有局部短暫降雨，主要在山區午後。今天北部22至37度，中部23至38度，南部23至39度，東部22至36度。

他說，下周二至周四滯留鋒南移至北部海面南北徘徊，台灣附近水氣漸增、大氣不穩定度提高，有局部短暫陣雨或雷雨，亦有較大雨勢的機率；尤其在午後。北台氣溫微降，各地仍偏熱。

他說，至於下旬，東亞不僅有滯留鋒、太平洋高壓存在，又有熱帶擾動生成，而且彼此間有交互作用；由於大氣型態複雜，模式運算愈久，模擬的不確定性就比平常大。故不宜輕忽科學極限，錯誤認知大氣可預報度，遽然就對下旬甚至6月作岀確定性預測，還是耐心等待誤差較小的模擬。

中央氣象局說，目前太平洋地區有一個熱帶性低氣壓，今天凌晨2時的中心位置在菲律賓東方海面，以每小時20公里速度，向西北西進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

紫外線 吳德榮

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