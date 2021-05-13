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「清冠一號」有冒牌貨 錯誤處方將致傷害

聯合報 / 記者韋麗文/台北即時報導

新冠肺炎疫情緊繃，衛福部長陳時中昨日剛宣布，將緊急開放「台灣清冠一號」作為醫師處方箋，網路上立刻傳出偽裝的「台灣冠清一號」配方。中醫藥全聯會立即發出緊急呼籲，該則網路處方中，含有強烈腐蝕性的「生石灰」，以及毒劇藥「生附子」，一旦民眾混淆而誤用，會造成嚴重的健康損害。

中醫藥全聯會指出，網路上、line群組，以蘇永承先生名義，散播「臺灣冠清一號」專治新冠病毒的謬誤謠言，其中有嚴重的錯誤用藥資訊，企圖誘騙民眾上當。中醫藥全聯會鄭重呼籲，非常危險，民眾切莫相信。

中醫藥全聯會說，冒牌的「冠清一號」所提到的成分，含有強烈腐蝕性的「生石灰」，根本不屬於中藥，而其中的「生附子」更是毒劇藥，其中「金」瓜蔞是「全」瓜蔞的錯字，倘未經中醫師診療自行購買藥材煎煮，一旦混淆而誤用，會造成嚴重的健康損害。

中醫藥全聯會說，正牌的「清冠一號」中藥方劑，內含10味中藥材，並授權國內8家GMP中藥廠製造，也需要醫師處方使用，可以治療新冠肺炎，但是網路冒牌的「冠清一號」，號稱內含13味藥材，則根本是胡亂杜撰。

中醫藥全聯會指出，各界切勿輕信網路謠言，任何涉及中藥的資訊，務必要以政府機關、中醫師公會所正式公告者為準。民眾若有任何問題，可以致電各縣市衛生局、中醫師公會或本會諮詢專線：(02)2959-4939洽詢。

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