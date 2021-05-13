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糧食至少6個月供應無虞 農委會急籲：不要搶購囤積

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會說，國內主要糧食於未來6個月均供應充足無虞。圖／農委會提供
農委會說，國內主要糧食於未來6個月均供應充足無虞。圖／農委會提供

國內疫情延燒，國人積極儲備相關防疫物資及食糧，農委會今天表示，稻米供應量足夠未來18個月國內所需、蔬菜水果未來6個月供應量高於安全水準，雞肉則可滿足國人近九成需求，雞蛋每天供貨2400萬顆，整體而言，國內主要糧食於未來6個月均供應充足無虞，請國人無須搶購囤積。

農委會說明，在主要糧食部分，稻米截至今年4月底，公糧庫存量75.3萬公噸，民間庫存量則約有20萬公噸，且110年一期稻作已陸續收成進倉，供應量足供未來18個月國內所需；蔬菜及水果國內產量可滿足需求量並有持續進口，未來6個月供應量均高於安全水準。重要蔬菜品項如甘藍、白菜等，更備有汛期滾動倉儲機制，冷藏備貯超過4000公噸，將視國內供應情形適時釋出。

水產品各品項間具有消費替代性，我國水產品自給率均超過100%，同時備有冷凍倉儲庫存，足供國人消費食用；畜禽產品部分，雞肉國內產量加計現有庫存量已可滿足國人近九成需求，同時持續進口到貨，而液態乳、雞蛋國內產量即約可滿足需求量，雞蛋更可每日供貨2400萬顆。

另在生產資材部分，種子（苗）、肥料、農藥及穀物均已備貨並持續進口，可穩定供貨，維持農漁畜生產需求，確保各項農產品供應無虞。

為確保果菜、花卉批發市場營運不中斷，農委會主委陳吉仲今日邀集農糧署、畜牧處、漁業署及台北農產運銷股份有限公司等相關單位，再次盤整批發市場防疫整備情形，農委會另訂有批發市場及農產品集貨場防疫安全指引，協助各批發市場購置通風設備、體溫量測、口罩及消毒水等防疫資材設備，並已函請各縣市政府督導轄屬果菜（花卉）批發市場，加強落實防疫工作。

農委會 雞蛋 稻米

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