做公益更方便！7-ELEVEN推OPEN POINT App線上慈善捐款

超前部屬打造在地最大O2O公益募款平台，7-ELEVEN首創零售作法將捐款數位化，即日起推出全新「OPEN POINT App線上慈善捐款」服務，24小時隨時隨地都可開啟OPEN POINT App，完成5大步驟輕鬆捐款給「財團法人國立成功大學文教基金會」或「社團法人中華民國腦性麻痺協會」，所有善款將成為未來科技體育教育基金、助腦麻兒家庭實踐就業夢想。

7-ELEVEN自1988年成立把愛找回來公益募款平台，鼓勵消費者落實「公益生活、隨手行善」理念，不斷釋出通路資源投入龐大的人力、物力、科技、金物流系統來全面協助勸募，每年投入近億元運作募款機制，捐款型態更與時俱進，至今提供門市零錢捐、ibon便利生活站慈善捐款、預購認捐、雙數位捐點等多元勸募型態，在「OPEN POINT App線上慈善捐款」加入後，7-ELEVEN化身最多元的O2O公益募款平台，並預告下半年將推出定期定額的捐款訂閱服務，邀請消費者以數位化的方式長期投入慈善行動。

33年來7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台與上百家公益團體攜手合作、累積至今募得近50億元的善款與物資，陪伴上百萬弱勢朋友度過歡笑與淚水。即日起推出「OPEN POINT App線上慈善捐款」，針對不同族群習慣、提供適合個人的捐款管道，門市零錢捐、ibon便利生活站慈善捐款推薦給習慣現金支付、小額捐款一族，OPEN POINT App線上捐款或數位捐點則推薦給高額捐款、行動支付愛好者、累點達人，用低接觸、數位化方式行善助人。

7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台首度與「財團法人國立成功大學文教基金會」合作，即日起至12月31日透過「OPEN POINT App線上慈善捐款」支持未來科技體育教育基金，為基層、弱勢地區選手提供更好的科技運動資源。

延續今年第二季7-ELEVEN把愛找回來公益全新「加減新生活－福企好CHIC」計畫，透過超過6,000家門市零錢捐、與首度跨超商、社會企業、社福團體三方打造的「超商永續循環經濟」，助超過10萬人次腦麻兒及家庭一臂之力，即日起至12月31日新增「OPEN POINT App線上慈善捐款」。