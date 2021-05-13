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全台分區停電4大超商受波及！部分服務、商品暫停提供

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
因受台電興達電廠停機影響，7-ELEVEN部分門市若位在台電分區停電範圍內，將配合台電輪流停電，受影響期間部分服務將暫停。圖／7-ELEVEN提供
因受台電興達電廠停機影響，7-ELEVEN部分門市若位在台電分區停電範圍內，將配合台電輪流停電，受影響期間部分服務將暫停。圖／7-ELEVEN提供

今天（5月13日）因興達電廠事故停機，台電執行分區輪流停電，全台許多地方都處於一下有電、一下沒電的狀況，工作、生活大受影響。4大超商因門市據點多，詳細影響仍在持續調查中，部分門市在停電時包括繳費、ATM提款機、機台等無法使用，收銀則無法使用非現金支付，只能使用現金並手寫收據，待門市復電後再補開發票。

7-ELEVEN表示，因受台電興達電廠停機影響，部分門市若位在台電分區停電範圍內，將配合台電輪流停電，受影響期間部分服務將暫停，會用到電力的設備包括繳費、ATM提款機、ibon等無法使用，收銀則無法使用非現金支付，只能使用現金、手開收據，待復電後消費者可憑收據領發票。部分門市有陸續恢復供電或有備用電力。

全家便利商店對於今天分區停電造成的影響目前尚在調查中，但針對部分門市停電處理有兩項原則：一、暫停冷凍、飲料、鮮食、咖啡、熟食區等商品販售；二、乳製品、鮮食等商品會先放置於冰箱中暫存，待供電後再確認商品狀況。

萊爾富部分門市有短暫停電後已復電，目前初估約逾百家門市受到影響，涵蓋基隆、宜蘭、雙北、台南、高雄等縣市的門市。各門市若遇到臨時停電，仍可維持正常營業，收銀機無法使用、會改開手寫的購買收據，門市與消費者各留存一份，消費者事後可憑收據到原門市再補開發票；復電後，門市會確認商品品質沒有受到影響後才會販售。

OKmart目前停電門市暫停提供冷凍商品販售。

全家便利商店針對部分門市停電，將暫停冷凍、飲料、鮮食、咖啡、熟食區等商品販售。圖／全家便利商店提供
全家便利商店針對部分門市停電，將暫停冷凍、飲料、鮮食、咖啡、熟食區等商品販售。圖／全家便利商店提供

停電 台電 超商

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