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高雄最高溫飆出39.6度 氣象站：可能持續到17日

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄氣象站今天測得最高溫內門區有39.6度，整個高雄紅通通。圖／高雄氣象站提供
高雄氣象站今天測得最高溫內門區有39.6度，整個高雄紅通通。圖／高雄氣象站提供

高雄氣象站今天測得內門區內門氣象站最高溫39.6度，又剛好遇到大停電，許多民眾熱到跑出門外陰涼處吹風，高雄氣象站主任陳文信表示，預計高溫將持續至本月17日，提醒民眾出門做好防曬、多喝水，避免中暑。

高雄氣象站今天頻發高溫警示，測得最高溫內門氣象站39.6度、杉林區月眉氣象站39.1度、茂林區氣象站37.4度，高溫資訊圖上整個高雄紅通通，陳文信表示，此波高於36度的高溫已連續3天，預計將至少持續到本月17日。

陳文信表示，下周氣象預報高雄最高溫33度、最低溫28度，但近山區或河谷地區受太平洋高壓影響容易飆出36度以上高溫，提醒民眾應避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。

高雄一周氣溫預計最高溫34度、最低溫28度，但近山區及河谷恐有36度以上高溫。圖／高雄氣象站提供
高雄一周氣溫預計最高溫34度、最低溫28度，但近山區及河谷恐有36度以上高溫。圖／高雄氣象站提供

高溫 內門

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