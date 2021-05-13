高雄最高溫飆出39.6度 氣象站：可能持續到17日

高雄氣象站今天測得內門區內門氣象站最高溫39.6度，又剛好遇到大停電，許多民眾熱到跑出門外陰涼處吹風，高雄氣象站主任陳文信表示，預計高溫將持續至本月17日，提醒民眾出門做好防曬、多喝水，避免中暑。

高雄氣象站今天頻發高溫警示，測得最高溫內門氣象站39.6度、杉林區月眉氣象站39.1度、茂林區氣象站37.4度，高溫資訊圖上整個高雄紅通通，陳文信表示，此波高於36度的高溫已連續3天，預計將至少持續到本月17日。