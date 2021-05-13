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雲林黑羽土雞場確診禽流感 撲殺6437隻

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導

動植物防疫檢疫局今天表示，家畜衛生試驗所通知，雲林縣褒忠鄉1黑羽土雞場確診為H5N5亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行該場8周齡土雞、計6437隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。110年迄今，確診及撲殺禽流感禽場案例計9例。

防檢局說明，今、明兩天台灣各地大多為高溫炎熱的天氣，午後山區有零星短暫雷陣雨。近日各地天氣高溫炎熱，養禽業者應採行合理飼養密度，適時調整禽舍通風與降溫設備，以降低禽隻熱緊迫，並且加強場區清潔消毒，維護禽場防鳥設施正常運作，管控人員與器具及車輛進出禽場或禽舍，可防範禽流感疫情的發生。

防檢局呼籲養禽業者，目前仍有禽流感禽場案例，應確實依照所在地縣市政府公告的「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實禽場各項生物安全工作，以防範禽流感發生。養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新台幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。

禽流感 高溫

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