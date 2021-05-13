分區限電又遇全台熱爆 高雄內門、月眉高溫逼近40度

今天下午因興達電廠因故跳電，全台數百萬戶分區限電，偏偏根據中央氣象局資料顯示，今天全台都好熱，南部多個氣象測站破38度高溫，其中高雄市內門更達到39.6度，逼近40度，是今日最熱、高雄月眉39.1度、台南北寮38.9度。氣象局指出，受到高壓勢力影響，本周將持續炎熱。

今天全台大停電，是否因天氣熱供電量吃緊，目前原因尚不明。只是根據中央氣象局資訊顯示，今天全台多個地方氣溫飆高，已經是典型夏季氣候。氣象局預報員張承傳表示，這幾天太平洋高壓增強，炎熱的天氣預計持續到下周一，周二、周三有一道微弱鋒面，結構沒有很好，但仍會為北部、東北部帶來一些午後雷陣雨或局部短暫陣雨，溫度上雖沒有這幾天這麼高，但北部仍有32、33度、中南部35、36度，仍是感覺熱的天氣。

根據中央氣象局官網資訊，今天高雄內門中午12時10分高溫飆到39.6度、月眉下午近12時50分39.1度、台南北寮13時20分38.9度，屏東三地門12時50分38.7度、台南玉井13時40分38.5度、高雄農改場38.5度、南投服務區38度、高雄甲仙37.4度、新北五股37.4度、高雄茂林37.4度。

氣象局持續發布高溫資訊。氣象局表示，明日中午前後南投縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。花蓮縣，新北市，嘉義縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市，嘉義市，雲林縣近山區或河谷為黃色燈號。