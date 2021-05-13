快訊

513大停電影響逾1000萬戶次 台電公布第五輪限電時間

北市興華國小變電箱傍晚起火冒煙 數十名師生已疏散

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情升溫！國道服務區採「實聯制」駕駛休息室暫停開放

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
高公局表示，國道各服務區即日起全面實施「實聯制」，民眾若進入國道15處服務區賣場除量體溫、戴口罩外，須於入口處登記必要資料。圖／報系資料照
高公局表示，國道各服務區即日起全面實施「實聯制」，民眾若進入國道15處服務區賣場除量體溫、戴口罩外，須於入口處登記必要資料。圖／報系資料照

隨著國內疫情升溫，高公局表示，國道各服務區即日起全面實施「實聯制」，民眾若進入國道15處服務區賣場除量體溫、戴口罩外，須於入口處登記必要資料。另暫停提供駕駛人休息室、穆斯林祈禱室及淋浴等公共設施服務。

高公局表示，國道服務區駕駛人休息室為公共服務設施，為配合防疫升級，暫停開放，呼籲用路人務必先充分休息養足精神後再上路，如行駛途中感到疲倦時，建議可從鄰近交流道駛出，或是將車輛駛進服務區停車場並於車上進行短暫休憩，切勿疲勞駕駛，以免影響行車安全。

高公局表示，各服務區除落實各項防疫措施外，已加強服務大廳及公廁清潔頻率，並就扶手、按鈕及電梯等部分加強消毒。另各服務區已建立服務區賣場安全容留人數管制、動線管制等防疫措施，以維安全社交距離。另也將持續配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，滾動檢討服務區防疫措施執行工作，請用路人安心進入休憩。

國道 疫情

延伸閱讀

議員地方跑攤趴趴走 新北市議會全區大消毒

協助建構防疫「實聯制」　知惠科技無償提供店家與民眾登記系統

確診者足跡到苗栗 衛生局：基隆婦進香匡列接觸者30人

王品17個品牌「外帶85折起」拼防疫！牛排、丼飯都能吃

相關新聞

今年第三號颱風「彩雲」最快今晚生成 對台灣影響曝光

菲律賓南邊海面，今天上午8時生成熱帶性低氣壓。中央氣象局說，最快今天晚間增強為今年第三號颱風「彩雲」。不過氣象局說，對台...

台鐵出軌大誤點 賴品妤：很多人月台乾等、錯過告別式

台鐵今天凌晨5時38分有列車在台北─松山間一軸出軌，到上午7時上班尖峰時間仍未修復，造成列車大誤點，民眾急跳腳。立委賴品...

全台分區停電4大超商受波及！部分服務、商品暫停提供

今天（5月13日）因興達電廠事故停機，台電執行分區輪流停電，全台許多地方都處於一下有電、一下沒電的狀況，工作、生活大受影...

高雄最高溫飆出39.6度 氣象站：可能持續到17日

高雄氣象站今天測得內門區內門氣象站最高溫39.6度，又剛好遇到大停電，許多民眾熱到跑出門外陰涼處吹風，高雄氣象站主任陳文...

分區限電又遇全台熱爆 高雄內門、月眉高溫逼近40度

今天下午因興達電廠因故跳電，全台數百萬戶分區限電，偏偏根據中央氣象局資料顯示，今天全台都好熱，南部多個氣象測站破38度高...

全台跳電讓「穩定供電做生意」成奢求？ 零售餐飲業者批：如何拚經濟

興達電廠爆出事故，全台多縣市又出現無預警大跳電，包含零售、餐飲業者都表示，政府多次宣示台灣不缺電，但近2年跳電情況卻不罕見，造成的營業損失都只能默默吸收，政府雖然要發展綠能、走向非核家園，但現在連「穩定供電，好好做生意」竟然都成了奢求，這要如何追求經濟發展？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。