疫情升溫！國道服務區採「實聯制」駕駛休息室暫停開放

隨著國內疫情升溫，高公局表示，國道各服務區即日起全面實施「實聯制」，民眾若進入國道15處服務區賣場除量體溫、戴口罩外，須於入口處登記必要資料。另暫停提供駕駛人休息室、穆斯林祈禱室及淋浴等公共設施服務。

高公局表示，國道服務區駕駛人休息室為公共服務設施，為配合防疫升級，暫停開放，呼籲用路人務必先充分休息養足精神後再上路，如行駛途中感到疲倦時，建議可從鄰近交流道駛出，或是將車輛駛進服務區停車場並於車上進行短暫休憩，切勿疲勞駕駛，以免影響行車安全。

高公局表示，各服務區除落實各項防疫措施外，已加強服務大廳及公廁清潔頻率，並就扶手、按鈕及電梯等部分加強消毒。另各服務區已建立服務區賣場安全容留人數管制、動線管制等防疫措施，以維安全社交距離。另也將持續配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，滾動檢討服務區防疫措施執行工作，請用路人安心進入休憩。