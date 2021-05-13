快訊

513大停電影響逾1000萬戶次 台電公布第五輪限電時間

北市興華國小變電箱傍晚起火冒煙 數十名師生已疏散

聽新聞
test
0:00 / 0:00

掌握中風後復健資源整合 北榮創線上平台分享10大問答

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
台北榮總建置腦中風資訊平台，包括「返家資源」、「復健資源」、「問題提問」等功能。圖／台北榮總提供
台北榮總建置腦中風資訊平台，包括「返家資源」、「復健資源」、「問題提問」等功能。圖／台北榮總提供

家中長者中風，到醫院緊急治療外，出院後也是照護關鍵，考量疫情期間，病人與家屬不便出入醫院，較難獲得客製化的中風資訊，台北榮總自創中風出院後準備資源整合平台，透過手機聊天室，輕鬆掌握中風照護10大問答，讓患者可以安心出院。

台北榮總護理部主任明金蓮指出，中風常來得讓人措手不及，病人一旦中風，心中所帶來的震撼宛如天崩地裂般的無助，後續漫長的復健更令病人沮喪。

為支持家屬走過這段艱辛過程，台北榮總護理部護理師、神經後期照護個案管理師劉子菁利用LINE＠功能，建置完整的腦中風資訊平台，包括「返家資源」、「復健資源」、「問題提問」等功能，提供一對一客製化諮詢服務，讓病人及家屬隨時可獲得專家團隊全方位的醫療照護。

劉子菁表示，住院中的腦中風病人與家屬最擔心疾病變化、出院後續的復健及照護問題，但多數家屬往往不知如何準備，無法做到安心出院，但腦中風病人早期復建、持續復健極為重要。

因此，劉子菁將中風病人急性治療面臨各項問題，如復健、換管、輔具、長照等資源取得等，分類為常見10大問題，如外勞申請、輔具申請、長照申請、管路更換、無障礙交通工具、復健介紹、PAC介紹、一般住院復健申請方式、門診復健申請方式、居家復健申請方式。

劉子菁說，病人只要輸入簡單數字代碼即可快速獲得腦中風相關資訊，該平台還可提供多項個別化諮詢與協助，如主動關懷病人出院後狀況、特殊狀況諮詢、轉院後諮詢、突發狀況諮詢及復健狀況關心，減輕照護壓力。

此外，劉子菁指出，平台目前著重在中風後出院準備的資源整合，目前詢問度最高的是「復健怎麼做」，未來希望可以加入更多衛教資訊，如復健訓練動作、中風後生活保健及復發的危險因子等，以幫助更多民眾。

該平台於109年4月啟用，至今已有240名病人使用此腦中風LINE＠平台功能，其中三分之一的使用者是本人，有一定活動能力，其餘由周遭親友輔助使用。

台北榮總建置腦中風資訊平台，並提供一對一客製化諮詢服務。圖／台北榮總提供
台北榮總建置腦中風資訊平台，並提供一對一客製化諮詢服務。圖／台北榮總提供

腦中風 復健 榮總

延伸閱讀

九旬翁急性腦中風復健仍可行走 北榮推「五全照護」

疫情升溫！北榮禁探病至6月8日　陪病者限1名

戴氧氣面罩近半數耳痛損傷 北榮研發「金惜皮專用帶」

中風照護10大問答 北榮創平台一機掌握

相關新聞

今年第三號颱風「彩雲」最快今晚生成 對台灣影響曝光

菲律賓南邊海面，今天上午8時生成熱帶性低氣壓。中央氣象局說，最快今天晚間增強為今年第三號颱風「彩雲」。不過氣象局說，對台...

台鐵出軌大誤點 賴品妤：很多人月台乾等、錯過告別式

台鐵今天凌晨5時38分有列車在台北─松山間一軸出軌，到上午7時上班尖峰時間仍未修復，造成列車大誤點，民眾急跳腳。立委賴品...

全台分區停電4大超商受波及！部分服務、商品暫停提供

今天（5月13日）因興達電廠事故停機，台電執行分區輪流停電，全台許多地方都處於一下有電、一下沒電的狀況，工作、生活大受影...

高雄最高溫飆出39.6度 氣象站：可能持續到17日

高雄氣象站今天測得內門區內門氣象站最高溫39.6度，又剛好遇到大停電，許多民眾熱到跑出門外陰涼處吹風，高雄氣象站主任陳文...

分區限電又遇全台熱爆 高雄內門、月眉高溫逼近40度

今天下午因興達電廠因故跳電，全台數百萬戶分區限電，偏偏根據中央氣象局資料顯示，今天全台都好熱，南部多個氣象測站破38度高...

全台跳電讓「穩定供電做生意」成奢求？ 零售餐飲業者批：如何拚經濟

興達電廠爆出事故，全台多縣市又出現無預警大跳電，包含零售、餐飲業者都表示，政府多次宣示台灣不缺電，但近2年跳電情況卻不罕見，造成的營業損失都只能默默吸收，政府雖然要發展綠能、走向非核家園，但現在連「穩定供電，好好做生意」竟然都成了奢求，這要如何追求經濟發展？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。