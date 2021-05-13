掌握中風後復健資源整合 北榮創線上平台分享10大問答

家中長者中風，到醫院緊急治療外，出院後也是照護關鍵，考量疫情期間，病人與家屬不便出入醫院，較難獲得客製化的中風資訊，台北榮總自創中風出院後準備資源整合平台，透過手機聊天室，輕鬆掌握中風照護10大問答，讓患者可以安心出院。

台北榮總護理部主任明金蓮指出，中風常來得讓人措手不及，病人一旦中風，心中所帶來的震撼宛如天崩地裂般的無助，後續漫長的復健更令病人沮喪。

為支持家屬走過這段艱辛過程，台北榮總護理部護理師、神經後期照護個案管理師劉子菁利用LINE＠功能，建置完整的腦中風資訊平台，包括「返家資源」、「復健資源」、「問題提問」等功能，提供一對一客製化諮詢服務，讓病人及家屬隨時可獲得專家團隊全方位的醫療照護。

劉子菁表示，住院中的腦中風病人與家屬最擔心疾病變化、出院後續的復健及照護問題，但多數家屬往往不知如何準備，無法做到安心出院，但腦中風病人早期復建、持續復健極為重要。

因此，劉子菁將中風病人急性治療面臨各項問題，如復健、換管、輔具、長照等資源取得等，分類為常見10大問題，如外勞申請、輔具申請、長照申請、管路更換、無障礙交通工具、復健介紹、PAC介紹、一般住院復健申請方式、門診復健申請方式、居家復健申請方式。

劉子菁說，病人只要輸入簡單數字代碼即可快速獲得腦中風相關資訊，該平台還可提供多項個別化諮詢與協助，如主動關懷病人出院後狀況、特殊狀況諮詢、轉院後諮詢、突發狀況諮詢及復健狀況關心，減輕照護壓力。

此外，劉子菁指出，平台目前著重在中風後出院準備的資源整合，目前詢問度最高的是「復健怎麼做」，未來希望可以加入更多衛教資訊，如復健訓練動作、中風後生活保健及復發的危險因子等，以幫助更多民眾。