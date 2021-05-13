勞部擬限縮移工跨業轉換 今開會喊卡 改書面徵詢

外籍家庭看護工轉廠工的「洗工」現象暴增，勞動部原訂今下午召開會議，邀集移工、雇主團體、地方政府討論限縮移工跨業轉換，昨天卻臨時取消，勞動部勞動力發展署署長施貞仰說，基於防疫考量取消，將改採書面徵詢意見。

根據統計，今年１月到3月家庭看護工跨轉廠工累計1023人，是去年整年287人的3倍之多，勞動部長許銘春日前在立院詢答時表示，將研議以同一行業優先承接。

發展署原定今天下午邀集移工、雇主團體、地方政府研議修正移工轉換準則，但昨臨時通知會議取消。施貞仰解釋，部分地方政府反映疫情升溫，不適宜北上開會，基於防疫考量，會議才喊卡，會不會再召開會議則須視6月8日疫情變化再作評估。

施貞仰表示，移工轉換準則草案修正方向仍以同一行業優先承接為主，但相關執行細節、方案將改採書面徵詢方式，向移工、雇主團體及地方政府蒐集意見，發展署將盡速修正規定。