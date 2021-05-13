好市多新莊店、北投店連夜大消毒 全台分店衛生紙、米限購1組

中央流行疫情指揮中心今日大幅度更新案1203相關接觸群聚案的公共場所活動史，因為牽涉到的確診人數眾多，足跡影響的範圍也相當大。其中，確診者曾於5月9日、10日午間時段分別前往好市多新莊店、北投店，也讓許多昨晚曾前往採購的民眾感到恐慌。

指揮中心呼籲，曾經於該時間地點活動的民眾進行自我健康監測，減少出入人多擁擠的公共場所，需要外出時請正確佩戴口罩。若於5月24日前如出現疑似症狀，應確實佩戴醫用口罩，就近至指定社區採檢院所就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀。

好市多則表示，收到疫調通知後已於5月12日夜間閉店後連夜針對新莊店、北投店進行徹底大消毒，並於今日恢復正常營業。從12日傍晚到13日營業時段，全台各分店的人潮都明顯增加，與一般假日的人潮相當，導致部分熱賣商品、進口商品補貨不及，可能會有提早賣完的狀況。會持續向供應商訂貨，盡量維持供貨穩定。