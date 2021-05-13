快訊

513大停電影響逾1000萬戶次 台電公布第五輪限電時間

北市興華國小變電箱傍晚起火冒煙 數十名師生已疏散

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多新莊店、北投店連夜大消毒 全台分店衛生紙、米限購1組

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
中央流行疫情指揮中心今日更新案1203相關接觸群聚案的公共場所活動史，好市多新莊店、北投店都入列。圖／中央流行疫情指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心今日更新案1203相關接觸群聚案的公共場所活動史，好市多新莊店、北投店都入列。圖／中央流行疫情指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今日大幅度更新案1203相關接觸群聚案的公共場所活動史，因為牽涉到的確診人數眾多，足跡影響的範圍也相當大。其中，確診者曾於5月9日、10日午間時段分別前往好市多新莊店、北投店，也讓許多昨晚曾前往採購的民眾感到恐慌。

指揮中心呼籲，曾經於該時間地點活動的民眾進行自我健康監測，減少出入人多擁擠的公共場所，需要外出時請正確佩戴口罩。若於5月24日前如出現疑似症狀，應確實佩戴醫用口罩，就近至指定社區採檢院所就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀。

好市多則表示，收到疫調通知後已於5月12日夜間閉店後連夜針對新莊店、北投店進行徹底大消毒，並於今日恢復正常營業。從12日傍晚到13日營業時段，全台各分店的人潮都明顯增加，與一般假日的人潮相當，導致部分熱賣商品、進口商品補貨不及，可能會有提早賣完的狀況。會持續向供應商訂貨，盡量維持供貨穩定。

而針對民眾搶購防疫民生物資的狀況，好市多全台各分店也於5月13日啟動限購規定，包括衛生紙、米、濕紙巾、部分消毒清潔用品等，限定每卡限購1組，並會依照銷售與供貨狀況隨時更新調整限制的品項，希望讓想要購買的會員都能買得到需要的商品。

中央流行疫情指揮中心今日更新案1203相關接觸群聚案的公共場所活動史。圖／中央流行疫情指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心今日更新案1203相關接觸群聚案的公共場所活動史。圖／中央流行疫情指揮中心提供

好市多 口罩 北投

延伸閱讀

議員地方跑攤趴趴走 新北市議會全區大消毒

確診者足跡公布 林口Outlet、新莊好市多消毒繼續營業

北市萬華全區大消毒漏掉這2國小？教育局：將優先消毒

好市多「神秘表格」網友秒崩潰！ 揭沙拉殘酷數據：趕快買牛肉捲壓壓驚

相關新聞

今年第三號颱風「彩雲」最快今晚生成 對台灣影響曝光

菲律賓南邊海面，今天上午8時生成熱帶性低氣壓。中央氣象局說，最快今天晚間增強為今年第三號颱風「彩雲」。不過氣象局說，對台...

台鐵出軌大誤點 賴品妤：很多人月台乾等、錯過告別式

台鐵今天凌晨5時38分有列車在台北─松山間一軸出軌，到上午7時上班尖峰時間仍未修復，造成列車大誤點，民眾急跳腳。立委賴品...

全台分區停電4大超商受波及！部分服務、商品暫停提供

今天（5月13日）因興達電廠事故停機，台電執行分區輪流停電，全台許多地方都處於一下有電、一下沒電的狀況，工作、生活大受影...

高雄最高溫飆出39.6度 氣象站：可能持續到17日

高雄氣象站今天測得內門區內門氣象站最高溫39.6度，又剛好遇到大停電，許多民眾熱到跑出門外陰涼處吹風，高雄氣象站主任陳文...

分區限電又遇全台熱爆 高雄內門、月眉高溫逼近40度

今天下午因興達電廠因故跳電，全台數百萬戶分區限電，偏偏根據中央氣象局資料顯示，今天全台都好熱，南部多個氣象測站破38度高...

全台跳電讓「穩定供電做生意」成奢求？ 零售餐飲業者批：如何拚經濟

興達電廠爆出事故，全台多縣市又出現無預警大跳電，包含零售、餐飲業者都表示，政府多次宣示台灣不缺電，但近2年跳電情況卻不罕見，造成的營業損失都只能默默吸收，政府雖然要發展綠能、走向非核家園，但現在連「穩定供電，好好做生意」竟然都成了奢求，這要如何追求經濟發展？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。