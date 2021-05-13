王品17個品牌「外帶85折起」拼防疫！牛排、丼飯都能吃

隨著台灣疫情升溫，餐飲業者也推出一系列外帶外送優惠，鼓勵民眾居家防疫。王品集團自即日起針對原燒O-NiKU、藝奇、陶板屋等17個品牌，推出外送外帶最高85折起的優惠。至於勝博殿也推出外帶便當加送茶碗蒸的優惠，共同力拼防疫。

即日起至7月31日期間，「原燒O-NiKU」推出外帶85折優惠；即日起至6月30日期間，「町食」享外帶85折、「品田牧場」則有外帶88折。5月17日起至6月 30日，「陶板屋」可享外帶86折；至7月31日期間，「藝奇」則享外帶2客以上85折。

另外依照不同的活動時段，王品旗下不同品牌亦有不同的優惠。丰禾、莆田、沐越、享鴨外帶餐點，即贈送價值千元的「王品中餐享FOOD飯票」；「薈麵點」LINE好友外帶麵食，加贈復刻紅茶1杯；「王品牛排」外帶85折，滿額再加贈香煎鮭魚佐干貝；「夏慕尼」與「西堤牛排」外帶滿額則可現折50～68元。其他如Su/food、聚、青花驕等品牌，均可享外帶85折，12MINI則有外帶肉量加倍的優惠。另外如町食、莆田、沐越等7個品牌，也各自推出外送優惠，包括滿額送黃金脆薯、買餐盒送果汁、訂鍋物送飲料等不同方案。