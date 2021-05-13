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王品17個品牌「外帶85折起」拼防疫！牛排、丼飯都能吃

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
王品牛排提供外帶85折、滿額加贈香煎鮭魚佐干貝的優惠。圖／王品提供
王品牛排提供外帶85折、滿額加贈香煎鮭魚佐干貝的優惠。圖／王品提供

隨著台灣疫情升溫，餐飲業者也推出一系列外帶外送優惠，鼓勵民眾居家防疫。王品集團自即日起針對原燒O-NiKU、藝奇、陶板屋等17個品牌，推出外送外帶最高85折起的優惠。至於勝博殿也推出外帶便當加送茶碗蒸的優惠，共同力拼防疫。

即日起至7月31日期間，「原燒O-NiKU」推出外帶85折優惠；即日起至6月30日期間，「町食」享外帶85折、「品田牧場」則有外帶88折。5月17日起至6月 30日，「陶板屋」可享外帶86折；至7月31日期間，「藝奇」則享外帶2客以上85折。

另外依照不同的活動時段，王品旗下不同品牌亦有不同的優惠。丰禾、莆田、沐越、享鴨外帶餐點，即贈送價值千元的「王品中餐享FOOD飯票」；「薈麵點」LINE好友外帶麵食，加贈復刻紅茶1杯；「王品牛排」外帶85折，滿額再加贈香煎鮭魚佐干貝；「夏慕尼」與「西堤牛排」外帶滿額則可現折50～68元。其他如Su/food、聚、青花驕等品牌，均可享外帶85折，12MINI則有外帶肉量加倍的優惠。另外如町食、莆田、沐越等7個品牌，也各自推出外送優惠，包括滿額送黃金脆薯、買餐盒送果汁、訂鍋物送飲料等不同方案。

大成集團旗下的勝博殿、檀島香港茶餐廳、中一排骨等品牌，也持續推動外帶外送服務。即日起至5月31日前，凡於勝博殿購買任一款便當並到店自取，即可加贈「茶碗蒸」1份。

原燒O-NiKU推出有「厚切澳洲和牛&骰子牛餐盒」等餐點，還可享外帶85折的優惠。圖／王品提供
原燒O-NiKU推出有「厚切澳洲和牛&骰子牛餐盒」等餐點，還可享外帶85折的優惠。圖／王品提供
藝奇推出有8款各有風味的海陸丼飯，外帶2客以上可享85折。圖／王品提供
藝奇推出有8款各有風味的海陸丼飯，外帶2客以上可享85折。圖／王品提供

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