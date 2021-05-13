聽新聞
test
0:00 / 0:00
王品17個品牌「外帶85折起」拼防疫！牛排、丼飯都能吃
隨著台灣疫情升溫，餐飲業者也推出一系列外帶外送優惠，鼓勵民眾居家防疫。王品集團自即日起針對原燒O-NiKU、藝奇、陶板屋等17個品牌，推出外送外帶最高85折起的優惠。至於勝博殿也推出外帶便當加送茶碗蒸的優惠，共同力拼防疫。
即日起至7月31日期間，「原燒O-NiKU」推出外帶85折優惠；即日起至6月30日期間，「町食」享外帶85折、「品田牧場」則有外帶88折。5月17日起至6月 30日，「陶板屋」可享外帶86折；至7月31日期間，「藝奇」則享外帶2客以上85折。
另外依照不同的活動時段，王品旗下不同品牌亦有不同的優惠。丰禾、莆田、沐越、享鴨外帶餐點，即贈送價值千元的「王品中餐享FOOD飯票」；「薈麵點」LINE好友外帶麵食，加贈復刻紅茶1杯；「王品牛排」外帶85折，滿額再加贈香煎鮭魚佐干貝；「夏慕尼」與「西堤牛排」外帶滿額則可現折50～68元。其他如Su/food、聚、青花驕等品牌，均可享外帶85折，12MINI則有外帶肉量加倍的優惠。另外如町食、莆田、沐越等7個品牌，也各自推出外送優惠，包括滿額送黃金脆薯、買餐盒送果汁、訂鍋物送飲料等不同方案。
大成集團旗下的勝博殿、檀島香港茶餐廳、中一排骨等品牌，也持續推動外帶外送服務。即日起至5月31日前，凡於勝博殿購買任一款便當並到店自取，即可加贈「茶碗蒸」1份。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言