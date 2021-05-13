居家防疫金安心 大金空調閃流放電可除菌抗病毒達99.9%
疫情再度升溫，讓許多民眾工作跟生活的步調都必須跟著調整，除了勤洗手、戴口罩，待在家中的時間也跟著變長，室內空氣品質更要特別注意。和泰大金董事長蘇一仲指出，大金空調持續以最先進R32新世代空調，節能減碳，疼惜地球與台灣；室內則透過全系列科技空調搭配空氣清淨機，淨化室內空氣品質，打造安心防疫宅。尤其空氣清淨機建議全天候運轉，且每個空間都應該獨立放置一台，讓健康防疫全面無死角。
R32冷媒與R410A相比，有不會破壞臭氧層、溫室效應係數減低75%及提升10%能效的特性。2012年大金推出全球第一台R32環保冷媒家用空調，截至2020年6月，全球各品牌共已銷售超過一億一千萬台R32冷媒空調，有效降低全球約等於一億九千萬噸二氧化碳排放，為減緩地球暖化做出巨大的貢獻。和泰大金董事長蘇一仲表示：「大金空調做為全球好空氣專家，提供用戶最健康的好空氣、運用業界最先進且環保的設備，疼惜台灣，更疼惜所有的使用者。」
為防堵疫情，大金空調更針對室內防疫清淨需求，以全系列產品提出5大健康空氣防疫提案，包括使用搭載前過濾網及HEPA過濾網的PM2.5過濾箱，作為阻隔/物理過濾的第一道防線；同時使用不開窗就能引進新鮮外氣、並讓室內保持正壓的「新風換氣機」；再搭配大金閃流放電除菌空氣清淨機以及全新旗艦新款家用空調「橫綱V系列」，不僅清淨除菌抗病毒，還可運用與日本技術同步的「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」控制濕度，讓家中空氣24小時維持健康舒適，持續守護家人。
室內空氣品質靠大金橫綱V系列閃流放電技術、地球的空氣品質靠R32環保冷媒。即日起至7月31日止，購買大金家用變頻空調RX(K)~4MX(K)系列機型，可享每組現金回饋最高5,000元，現買現扣，還可申請政府貨物稅退稅2,000元超划算。即日起至12月31日前，購買大金空調、上網登錄另可享有3個月「金顧家」專案，最高30萬元居家保障。
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