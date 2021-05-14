咻一下就穿好 活力褲讓長輩如廁沒煩惱

台灣已經步入高齡化社會，不少銀髮族長輩雖然上了年紀，卻依舊充滿活力，不過隨著身體機能退化，逐漸出現上廁所來不及的狀況，這時候一心急又怕不小心跌倒，這些難以啟齒的難處其實有解決之道！千萬不要因為擔心而限制了行動力，讓來復易「活力褲」來輕鬆解決煩惱，自信滿滿動起來！

輕薄、安心0外漏的活力褲，給長輩100分的樂齡生活。 圖／嬌聯 提供

不少為人子女想利用舒適的好天氣帶爸媽出門走走，但長輩老是擔心內急問題而卻步，無法好好享受生活，其實對保有一定行動力的長輩而言，紙尿褲留在黏貼型「只能讓人躺著換」的既定印象，容易感到自尊心受損，這時，選擇來復易褲型紙尿褲就是幫助克服長輩心理難關的一大助力。

不用擔心手無力，「來復易輕薄安心活力褲」就像內褲一樣，長輩可以自己穿脫，它的超彈性腰圍設計，溫柔包覆不緊勒，讓力氣小的長輩也能一拉就穿上。同時只要從側邊輕輕撕開就能換下，如廁後不會弄髒，也可以坐著更換減少跌倒意外的風險，自己就可以搞定，不僅可以保有行動力，也可以維護尊嚴與自信，自然深得樂齡族歡心。

不用擔心外漏，「來復易輕薄安心活力褲」可以吸收2次尿量，還有腿窩防漏側邊可以減少縫隙，是避免尿液軟便外漏的關鍵設計。

能夠自在活動，是樂齡族最大的渴望。 圖／報系資料庫

根據專業醫師及長期照顧臨床經驗發現，大多數的老人家自己多動多做，絕對是減緩退化的關鍵，生活上如此，如廁亦是相同。另外，對於比較需要他人協助、行動力較為緩慢的長輩來說，也可以選擇適合他們的「來復易復健褲」，有日本獨家2倍超彈性腰腿圍設計，兩側輕鬆好撕側邊，同樣能讓長輩自行好穿脫，維護如廁尊嚴的同時，也是很好的日常復健。

來復易復健褲讓長輩自行好穿脫。 圖／嬌聯 提供

隨著年齡增加，眼前越來越花、手腳越來越難使喚，老化就這樣一天天找上門。不過，也發現越來越多把日子過得花樣年華般的樂齡族，樂在學習、善於付出，把退休生活亮出豐富色彩。如同老花需要配眼鏡、雙腳不好使喚就得來根拐杖，當排泄功能退化需要輔具來幫忙也是件很自然的事情。

來復易提供長輩好穿脫的三系列褲型產品「輕薄安心活力褲、防漏安心復健褲、長時間安心復健褲」，可依照長輩行動力與尿量需求，選擇適合的產品，讓長輩在自己能夠在自理的狀況下走出窩居、迎向人群，維持良好的社交關係，自信開心地享受樂齡黃金生活。