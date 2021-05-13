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台鐵出軌大誤點 賴品妤：很多人月台乾等、錯過告別式

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
台鐵出軌大誤點，賴品妤：很多人月台乾等、錯過告別式。記者游明煌／攝影
台鐵出軌大誤點，賴品妤：很多人月台乾等、錯過告別式。記者游明煌／攝影

台鐵今天凌晨5時38分有列車在台北─松山間一軸出軌，到上午7時上班尖峰時間仍未修復，造成列車大誤點，民眾急跳腳。立委賴品妤表示，這次是完全沒有辦法預期發車時間的大延誤，造成許多民眾的困擾，甚至有民眾差點錯過家人告別式。

賴品妤說，台鐵表示這次的事故原因是辦理故障列車迴送時，馱架兩度出軌，所以只能採單線雙向運轉，造成火車班次大誤點。通行該區間列車平均慢了50分鐘，截至早上8點，已經有21列次、4900人受影響，累計誤點398分鐘，嚴重影響台北汐止往來的通勤上班族。

「台鐵反應慢半拍，是雷龍嗎？」賴表示，收到很多民眾表示，站外的列車資訊並未即時同步更新，造成許多人在進站後才發現班次未準時，只能在月台乾等，也有列車已停靠車站，卻因為不是原路線的停靠站，所以不開門讓民眾下車轉乘的情形，應變能力有待加強。

賴品妤指出，這樣的情況不是單一事件，包含上次我們猴硐坍方，第一時間的調度接駁也不完善，當時我們也是緊急協調。每每遇到突發狀況時，台鐵沒有隨機應變的能力，無法有效疏散通勤人潮，不僅是月台，連車廂裡也擠的水洩不通，這樣怎麼保持安全社交距離？造成民眾恐慌。

她說，從今年太魯閣事件發生至今，台鐵改革的聲浪不斷，卻未見具體成效，同樣的事情一再上演，如何讓人民重拾信心？螺絲應該時刻鎖緊，這不僅是誤點問題，是旅人通行與生命安全。台鐵應該記取教訓，不再只是喊口號而已，而是立即做出反省及檢討，在面對突發狀況時能有處理危機的能力。

台鐵表示，第9283次故障迴送列車，於台北=松山間駄運車一軸出軌，經派員搶通，於10時47分恢復雙線通車。影響車次截至10:00止，計影響49列次、2,063分、旅客約1萬9470人。發生地點在台北站東正線(基隆站起23公里640公尺處)。詳細原因運安處調查中。

台鐵出軌大誤點，賴品妤：很多人月台乾等、錯過告別式。記者游明煌／攝影
台鐵出軌大誤點，賴品妤：很多人月台乾等、錯過告別式。記者游明煌／攝影

台鐵 賴品妤

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