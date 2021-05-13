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今年第三號颱風「彩雲」最快今晚生成 對台灣影響曝光

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今年第三號颱風最快今晚生成。圖／氣象局
今年第三號颱風最快今晚生成。圖／氣象局

菲律賓南邊海面，今天上午8時生成熱帶性低氣壓。中央氣象局說，最快今天晚間增強為今年第三號颱風「彩雲」。不過氣象局說，對台灣無直接影響。

根據氣象局資料顯示，該熱帶性低氣壓上午8時的中心位置在北緯7.3度，東經129.1度，以每小時15公里速度，向西進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23公尺。

氣象預報員張承傳說，目前位置在菲律賓南邊海面，今晚有機會形成颱風，屆時直接登陸菲律賓南邊陸地，接著減弱出海，對台灣沒有影響，離台灣很遠，生命周期很短。

天氣部分，張承傳說這幾天都還是太平洋高壓很強，各地高溫炎熱，西半部38度以上。不過17日前要留意午後雷陣雨區域會比較廣，除了各地山區外、大台北平地、東北部平地都有局部陣雨。

張承傳說，18、19日北邊有鋒面靠近台灣，午後雷陣雨範圍變廣，但不會有太明顯降雨。

氣象局 菲律賓 颱風

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