快訊

獅子會群聚擴散、前會長1傳10 衛福部：他活動力強

封不封城雙北不同調 兵推各做各的但都比中央「超前部署」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連鎖餐廳啟動高標防疫 實聯、限時、限距防堵疫情

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
金色三麥集團旗下餐廳即日起，升級防疫相關措施，全面落實所有門市來店顧客用餐實聯制。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金色三麥集團旗下餐廳即日起，升級防疫相關措施，全面落實所有門市來店顧客用餐實聯制。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

國內疫情嚴峻，防疫等級已提升至二級，為提供消費者安心的用餐環境，國內多家連鎖餐廳已啟動高標防疫。

金色三麥集團旗下餐廳即日起，升級防疫相關措施，疫情期間為保障消費者和現場員工的健康安全，全面落實所有門市來店顧客用餐實聯制，並且將餐廳訂位數減半，以維持客人間距並且控制店內人流。

此外，金色三麥集團旗下餐廳也將用餐時間限制為2小時，以縮短來店停留時間。除了入場體溫測量、手部消毒、間隔入座等防疫措施，更於桌邊放置小瓶酒精，貼心供消費者隨時使用。

樂子the Diner美式餐飲營運長杜湘怡表示，將持續配合政府，執行防疫措施，包括落實「用餐實聯制」（入場顧客須留姓名及電話）、環境定期清潔/消毒，人員佩戴口罩、手套、勤洗手；每位同仁都確實登記「每日體溫表」，確保同仁健康的為顧客服務。服務人員也會協助顧客量測體溫、手部消毒、桌距拉寬保持社交距離，請消費者安心。

橘色餐飲集團旗下所有品牌，包含橘色涮涮屋、Ｍ One Café都配合政策提升防疫，除自疫情以來嚴格落實入場前量額溫、手部消毒等措施，包廂式的格局也讓用餐環境較為隱蔽安心。集團旗下品牌的防疫措施，皆遵循指揮中心公告執行，原內部使用的定位系統皆已包含實聯制所需的資訊，而針對現場過路客也會要求協助登記，且明確告知民眾資料僅用於防疫安全。

疫情 品牌 社交距離

延伸閱讀

印度政府挨批防疫釀錯 佛奇稱疫苗才是長期解方

衛福部防疫預算執行不到七成 藍委：最該收心的是政院

卡拉ＯＫ店客人未戴口罩被開單勸導 嘉縣啟動防疫稽查

防疫做起來！麥當勞「外送限時買1送1」，麥克雞塊、雞翅與冰炫風統統都有快衝

相關新聞

連鎖餐廳啟動高標防疫 實聯、限時、限距防堵疫情

國內疫情嚴峻，防疫等級已提升至二級，為提供消費者安心的用餐環境，國內多家連鎖餐廳已啟動高標防疫。

我國疫情嚴峻 台鐵退票措施出爐 這些時間內免收手續費

國內疫情升溫，昨天暴增16例本土案例，今天又傳出還有超過10例本土，民眾人心惶惶，紛紛取消旅遊訂房。不過現在卻傳出，有旅...

又要搶存口罩了！口罩大廠訂單多了一成多

國內COVID-19疫情警戒提升至二級，疫情升溫，民眾又要搶存口罩了，彰化縣口罩大廠華新醫材集團董事長鄭永柱說，原本日產...

牡羊座的豪邁？電影大師大衛連十部經典

其實自己並不習慣只用12種星座項目去框架、解釋藝術人生的種種，但遇到牡羊座的自家人，還是免不了會多偏袒幾分。大衛連的作品，總給人一種豪邁的大氣魄，而且極度浪漫，情感濃烈；要說以牡羊座的刻板印象來「以偏概全」，的確也頗符合大衛連其人其作的總體印象。

疫情打亂出遊計畫 易遊網：環島之星、訂房皆可全額退

國內疫情升溫，昨一口氣新增16例本土確診案例，也因此打壞不少民眾出遊行程，決定好好待在家「收心」。易遊網表示，凡在易遊網...

滅火器含一級致癌物竟獲環保標章 蘇煥智批：官商勾結

前台南縣長蘇煥智今在臉書爆料，國內乾粉滅火器所含的「結晶型石英粉末」為一級致癌物，中央不但沒禁用，竟還在缺乏安全把關情況...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。