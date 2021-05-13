連鎖餐廳啟動高標防疫 實聯、限時、限距防堵疫情

國內疫情嚴峻，防疫等級已提升至二級，為提供消費者安心的用餐環境，國內多家連鎖餐廳已啟動高標防疫。

金色三麥集團旗下餐廳即日起，升級防疫相關措施，疫情期間為保障消費者和現場員工的健康安全，全面落實所有門市來店顧客用餐實聯制，並且將餐廳訂位數減半，以維持客人間距並且控制店內人流。

此外，金色三麥集團旗下餐廳也將用餐時間限制為2小時，以縮短來店停留時間。除了入場體溫測量、手部消毒、間隔入座等防疫措施，更於桌邊放置小瓶酒精，貼心供消費者隨時使用。

樂子the Diner美式餐飲營運長杜湘怡表示，將持續配合政府，執行防疫措施，包括落實「用餐實聯制」（入場顧客須留姓名及電話）、環境定期清潔/消毒，人員佩戴口罩、手套、勤洗手；每位同仁都確實登記「每日體溫表」，確保同仁健康的為顧客服務。服務人員也會協助顧客量測體溫、手部消毒、桌距拉寬保持社交距離，請消費者安心。

橘色餐飲集團旗下所有品牌，包含橘色涮涮屋、Ｍ One Café都配合政策提升防疫，除自疫情以來嚴格落實入場前量額溫、手部消毒等措施，包廂式的格局也讓用餐環境較為隱蔽安心。集團旗下品牌的防疫措施，皆遵循指揮中心公告執行，原內部使用的定位系統皆已包含實聯制所需的資訊，而針對現場過路客也會要求協助登記，且明確告知民眾資料僅用於防疫安全。