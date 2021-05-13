我國疫情嚴峻 台鐵退票措施出爐 這些時間內免收手續費

國內疫情升溫，昨天暴增16例本土案例，今天又傳出還有超過10例本土，民眾人心惶惶，紛紛取消旅遊訂房。不過現在卻傳出，有旅客想要退費卻要加收手續費。對此，台鐵表示，昨天以前購買至6月9日期間的車票，免收退票手續費。5月11日前申購團體票，退票也免收手續費。

我國目前疫情警戒為第二級，維持到6月8日。期間大眾運輸禁止飲食，15日起也不得販售站票和自由座。

因應國內疫情升溫，台鐵局說，為維護旅客權益，個人票及團體票退票措施如下：

一、凡持於110年5月12日（含當日）以前購買至6月9日（含當日）期間個人票辦理退票，免收退票手續費，退票期限仍依現行規定，需於當次車開車前辦理。已辦理退票者，得憑退票證明退還手續費。

二、旅客如至超商或郵局等代售通路退票者，比照颱風天退票方式，仍須扣收退票手續費，須至車站窗口辦理始可免收退票手續費。

三、已完成網路付款而未取票車票，需至網站完成信用卡付款取消，退票手續費款項將於次一月退還至旅客信用卡帳戶。於台鐵e訂通App退票車票亦同。

四、110年5月11日（含當日）前申購之團體票（含部分退票）、專開列車，申請取消或退票時，免收退票手續費。110年5月11日前已辦理取消或退票者，仍依現行規定扣收退票手續費。團體票退票至遲應於開車前一小時辦理，逾時不予受理。