手腕撐地卻痛一年 當心可能是骨折

手腕小挫傷卻疼痛依舊，當心是骨折。一位年約40的婦人，因爬山跌倒用手撐地，長達一年左手腕持續疼痛，期間雖至外院就醫卻被告知是扭傷，經前往「活力得中山脊椎外科醫院」接受院長楊椒喬的診斷檢查，這才確定是舟狀骨骨折。即時接受非侵入性的水介質震波治療，約六周後，不但骨折處癒合良好，並因對症治療，避免出現關節活動受限的後遺症。

收治病例的「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬指出，舟狀骨因為位置的關係，如果沒有明顯移位，當出現骨折時不容易被判斷，因此常被誤以為是單純手腕扭挫傷。若未經過詳細的X光檢查與醫師經驗法則加以診斷，很容易被輕忽治療。而此處骨頭血液供應不佳，容易導致骨折不易癒合，長期下來除了疼痛不適，影響日常作息，甚至影響關節活動度。

在治療上，楊椒喬院長指出，一般的治療方式，患者可使用護具固定，等待骨折自行癒合，待3個月過後確認骨頭是否癒合。但因長時間固定會有使肌肉萎縮、關節僵硬、及骨質疏鬆的風險產生。所以需再安排3-4個月的復健治療，確保手部功能沒有喪失。

此外，若接受手術治療，楊椒喬院長指出，需要使用螺釘復位及固定，部分患者可能需加上骨移植，復原時間亦約需2-3個月，術後還必須使用約1個月的護具以保護腕部。

由於上述治療方式均耗時甚久，楊椒喬院長因此建議患者接受非侵入式的水介質震波治療，每週接受3000發震波，連續治療6週，近日患者回診接受X光追蹤治療結果，發現當初的骨折處已癒合良好。疼痛也大幅減少，讓患者感覺很滿意。

楊椒喬院長指出，患者接受水介質震波治療，不僅不須手術，且可大幅縮短骨折自行癒合的時間，癒合的時間越短，影響到手部功能的程度也越少，需要的復健時間也越短。同時，減少骨折不癒合的機率發生。