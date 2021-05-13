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平流層因暖化變薄 將影響導航、通訊

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

地球大氣平流層正在變薄，將來可能影響衛星軌跡與通訊傳播！西班牙奧倫塞維哥大學學者胡安·阿涅爾警告，平流層縮小是人類造成氣候暖化、並影響地球整體架構的明確警訊，「我們正在影響高達60公里厚的大氣層。」他擔心暖化恐怕還對大氣造成更多尚未發現的影響。

平流層位於地表上空20公里至60公里間，下方是人類生存的對流層，也是二氧化碳產生增溫效果的區域，最近在熱脹冷縮的效果之下，對流層隨著全球暖化有增厚的現象。但事實上，對於平流層而言，二氧化碳產生的是冷卻效果、會使平流層的溫度降低，並因此收縮、變薄。

恐影響通訊性能

發表於《 環境研究快報》的一項研究指出，自1980年代以來大氣層的厚度已經減少了400公尺，若接下來沒有顯著的排碳量減少，到了2080年，地球的大氣厚度將再減少一公里左右，屆時將可能影響到衛星運行、壽命與其他無線通信設施，到時GPS導航定位與手機通訊的性能都有可能遭到影響。

研究採用衛星觀測資料與多種氣候模式模擬，英國雷丁大學教授保羅·威廉姆指出，該研究發現了平流層收縮的第一個觀察證據，並證明其成因與溫室氣體排放量相關，也是氣候變化的新發現。此外，威廉姆自己的研究也指出，氣候危機可能會使航空過程遭遇的亂流數增加兩倍，「讓人很想知道溫室氣體排放，還對大氣造成了哪些尚未發現的影響。」

成因與暖化相關

人類對於高層大氣的了解少之又少，據衛報報導，研究人員曾認為，平流層變薄的原因可能與臭氧層（位於平流層底）破壞有關。但1989年蒙特利爾條約禁止使用CFC之後，臭氧的增加並未使平流層厚度恢復，本次研究更證明，平流層持續收縮，是因為二氧化碳等溫室氣體排放。

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暖化 臭氧層 大學教授

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