聽新聞
test
0:00 / 0:00
寄養家庭荒！65歲被迫退休很不捨「還想照顧孩子」
北台南家扶近5年來雖經努力招募到15戶寄養家庭但因不少因屆齡退休，離開寄養行列的寄家則高達27戶，寄家也從最高的58戶直線下降到43戶，目前共協助照顧36名受虐兒少，今年新增6戶尚待媒合，面臨寄養家庭荒，依統計近5年內將滿65歲需屆齡退休的寄家戶數高達5戶，對應每月約有6至8名受虐失依兒少在等待媒合，寄養家庭不足的窘境越來越嚴重，今年度屆齡退休就有3戶，北家扶中心主任莊淑惠盼招募更多新生力軍，也希望延長退休年齡至70歲。
北台南家扶中心扶幼主委鄭淑秋是第一代寄養家庭，今天表揚感謝温象生、蔡秋華及陳瑞清、高麗琴二戶榮退寄養家庭，均擔任寄養家廷20年以上，照顧超過20多位寄養兒童，今天也有36歲李若瑜今年度加入寄養行列，她因媽媽擔任寄養家庭多年，她國中起就是「寄養姐姐」，媽媽鼓勵下成為寄養家庭二代。主任莊淑惠說，寄養路上需要你即時的支援，「寄養國家隊，等您來就位」。
今天也表揚15年的賴怡良、馮慧美夫婦，陸續照顧過16個孩子，兩人是老師和社工，以照顧青少年居多，挑戰難度高，馮慧美說，有時候難免會難過，但看到小孩子缷下心房，刺逐漸不見了，離開時的依依不捨，就覺得不可以放棄。
莊淑惠說，寄養家庭也面臨高齡化問題。依家扶基金會統計，去年全省共增加70戶寄養家庭，但卻有103戶寄養家庭流失，主因大都是因為屆齡退休，期結婚超過兩年（單親也可）、身心健康，具國中以上學歷、年齡25-60歲、收入穩定且有足夠空間的家庭。請洽（06）2022085寄養組。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言