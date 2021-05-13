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寄養家庭荒！65歲被迫退休很不捨「還想照顧孩子」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
北台南家扶今天感謝退休的寄養家庭，號召新寄養家庭加入。記者吳淑玲／攝影
北台南家扶今天感謝退休的寄養家庭，號召新寄養家庭加入。記者吳淑玲／攝影

北台南家扶近5年來雖經努力招募到15戶寄養家庭但因不少因屆齡退休，離開寄養行列的寄家則高達27戶，寄家也從最高的58戶直線下降到43戶，目前共協助照顧36名受虐兒少，今年新增6戶尚待媒合，面臨寄養家庭荒，依統計近5年內將滿65歲需屆齡退休的寄家戶數高達5戶，對應每月約有6至8名受虐失依兒少在等待媒合，寄養家庭不足的窘境越來越嚴重，今年度屆齡退休就有3戶，北家扶中心主任莊淑惠盼招募更多新生力軍，也希望延長退休年齡至70歲。

北台南家扶中心扶幼主委鄭淑秋是第一代寄養家庭，今天表揚感謝温象生、蔡秋華及陳瑞清、高麗琴二戶榮退寄養家庭，均擔任寄養家廷20年以上，照顧超過20多位寄養兒童，今天也有36歲李若瑜今年度加入寄養行列，她因媽媽擔任寄養家庭多年，她國中起就是「寄養姐姐」，媽媽鼓勵下成為寄養家庭二代。主任莊淑惠說，寄養路上需要你即時的支援，「寄養國家隊，等您來就位」。

今天也表揚15年的賴怡良、馮慧美夫婦，陸續照顧過16個孩子，兩人是老師和社工，以照顧青少年居多，挑戰難度高，馮慧美說，有時候難免會難過，但看到小孩子缷下心房，刺逐漸不見了，離開時的依依不捨，就覺得不可以放棄。

莊淑惠說，寄養家庭也面臨高齡化問題。依家扶基金會統計，去年全省共增加70戶寄養家庭，但卻有103戶寄養家庭流失，主因大都是因為屆齡退休，期結婚超過兩年（單親也可）、身心健康，具國中以上學歷、年齡25-60歲、收入穩定且有足夠空間的家庭。請洽（06）2022085寄養組。

北台南家扶中心主任莊淑惠（右）及扶幼主委鄭淑秋（左）頒感謝狀給屆齡退休的寄養家庭夫妻溫象生與蔡秋華。記者吳淑玲／攝影
北台南家扶中心主任莊淑惠（右）及扶幼主委鄭淑秋（左）頒感謝狀給屆齡退休的寄養家庭夫妻溫象生與蔡秋華。記者吳淑玲／攝影
北台南家扶中心寄養家庭新生力軍李若瑜（中）因媽媽是寄養家庭，在媽媽鼓勵下，成為寄養家庭二代。記者吳淑玲／攝影
北台南家扶中心寄養家庭新生力軍李若瑜（中）因媽媽是寄養家庭，在媽媽鼓勵下，成為寄養家庭二代。記者吳淑玲／攝影
北台南家扶中心寄養家庭高麗琴（中）65歲屆齡退休，相當不捨。記者吳淑玲／攝影
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寄養家庭 家扶中心

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