75%退伍給付不到50萬元 農委會研議符合3資格可加農保

農村老化、勞動力斷層，政府鼓勵年輕退伍軍人投入農業，但由於退伍時就會領取一筆退伍給付，按照法規將無法參加農民健康保險。立委指出，75％退伍軍人平均領取退伍給付金額不到50萬元，對老年生活沒有保障，應該修法讓他們參加農保；農委會表示，將研議符合45歲以下、服役未滿20年者且實際從農等三大資格者，將可參加農保，初步推估2000人受用。

立法院經濟委員會今天審查農民健康保險條例，14名立委提案修正四大方向，第一為開放服短役期的退伍軍人參加農保，建議服役未滿20年、未達領取月退俸資格且未滿45歲，或是已領取社會保險老年給付，但未達一定金額都符合資格。另外還有保障農地被徵收者的加保權益、延長農保給付請求權時效、放寬領取生育給付資格。

過去為了避免已經領取社會保險老年給付的各職業退休人員再參加農保，導致社會保險資源分配不公平，農民健康保險條例規範，已經領取相關社會保險老年給付者，不得再參加農保。因此已領取軍保退伍給付者若

回鄉務農，不論先前服役期間長短、或退伍返鄉務農時的年齡高低，都無法參加農保，導致近年有些服短役期的退伍軍人返鄉成為青農，卻無法參加農保。

立委鍾佳濱表示，農村老化且缺工，政府鼓勵青壯退伍軍人從農，但對於實際務農而退伍給付未達退休養老功能的年輕、短役期退伍軍人保障不足。軍人保險退伍給付本質是考量軍人離退時，年紀相對較輕，保險給付可用於創業、就業、就學等經濟補償，依照國防部歷年平均統計，75%退伍軍人平均領取金額未超過50萬元。

立委林岱樺說，台灣農民平均年齡高達63歲，且出現勞力斷層，政府一方面輔導服役期間較短的青壯退伍軍人轉職從農，但現行法令卻限制已經領取退伍給付的退伍軍人，不論服役時間長短，一律不准參加農民健康保險，嚴重影響退休養老權益，相當不合理。

農委會副主委陳添壽表示，為了鼓勵退伍青年返鄉務農，並提供社會保險保障，目前正在規畫讓服短役期的退伍軍人可以參加農保，若申請參加農保時年齡為45歲以下、服役未滿20年、實際以農為業者，將可申請參加農保。根據初步推算，約有將近2000人可以因此加入農保，一年增加一千多萬元支出。

陳添壽說，另外為了保障長期從事農業工作的老年農民權益，避免因為農地被徵收而喪失加保資格，將研議年滿65歲且累計年資達15年以上被保險人，持有農地被徵收、或徵收前已與需地機關協議價購，得以繼續參加農保。未來也會研議將保險給付的請求權時效，由2年延長為5年，並且放寬領取生育給付資格，刪除加保天數限制。