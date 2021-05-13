又要搶存口罩了！口罩大廠訂單多了一成多

國內COVID-19疫情警戒提升至二級，疫情升溫，民眾又要搶存口罩了，彰化縣口罩大廠華新醫材集團董事長鄭永柱說，原本日產量約70萬片，這幾天國內訂單已增加了一成多，日產量已調高到80多萬片。

疫情升高，民眾開始心慌慌，不少人開始買口罩，鄭永柱說，華新目前最高產能可以到日產百萬片，最近原本日產量約70萬片，其中出貨給國外約40、50萬片，國內供貨20、30萬片，但這幾天已接到不少機關團體訂單了，需調高國內產能到80多萬片。

印度目前疫情也相當嚴重，鄭永柱說，國家隊原本也要捐贈口罩給印度，他們分配到的是提供10萬片。

由於原本國內疫情穩定，買口罩並沒有限額，華新觀光工廠平日開放給機關團體預約參觀，只有假日開放，預期本周口罩銷售量可能會大增，廠方已提高產能備貨。