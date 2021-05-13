九旬翁急性腦中風復健仍可行走 北榮推「五全照護」

腦中風患者隨醫療進步存活時間也延長，但仍需長期面對復健照顧議題，像是治療所帶來的肢體不靈活、擔心再次復發等。一名高齡93歲的方伯伯，因肺疾需使用氧氣、配戴居家型呼吸器輔助，近期又因跌倒骨折住院，伴隨急性腦中風，所幸在台北榮總推行「五全照護」下，現已可用助行器站立，在他人陪伴下短距行走。

針對急性腦中風病人，北榮護理部主任明金蓮說，院方推行腦中風「五全」護理，以病人為中心，主要照顧者（家屬）為輔，透過管理師的出院服務轉銜照護，提供最佳後續復健建議、安排，並持續追蹤諮詢。

方伯伯是接受「五全照護」照護的最佳例子，發生急性腦中風後，經醫療團隊評估，先前跌倒的骨折手術風險極高，建議採症狀治療，由腦中風醫療團隊接手照護，且在住院期間接受床邊復健，管理師評估返院就診的困難，在出院前轉介長照2.0專業服務，協助申請居家復能。

所幸在居家復健師到府專業指導，家人陪伴及正向鼓勵下，方伯伯目前已可用助行器站立，在陪伴下短距行走，且持續進步。

明金蓮解釋，「五全護理」是以身、心、靈「全人」照顧的理念，結合營養師、復健師等15類專業的醫療團隊，由護理師安排，針對個別需求提供照護服務；強調從病人入院到出院的診斷、治療、早期復健、失能程度，以及生命末期階段全程投入，並關懷病人家屬的壓力負荷及照護需求，具體落實「返家在地」、「轉銜照護」的持續復健，達到全社區的照護目標。

針對急性腦中風病人，護理的目標在於透過護理照護標準化，降低失能及合併症，提高復健潛能。北榮每年收治腦中風患者高達1200位，病人登錄已達12年。

院方表示，近10年來因腦動脈取栓技術成熟，讓中風出現新的治療機會，服務病人範圍更擴及離島，並與鄰近醫院合作轉診到北榮接受取栓治療；資料統計，出院準備服務案量達100%，平均住院天數23.1天、14天再入院率1.6%、一年內再中風率5.57%、吸入性肺炎發生率5.18%、失能程度（中風後6個月） 49.7%。