台鐵故障車出軌 影響49列次、1.9萬人 退票規定看這

台鐵今晨迴送故障車時，不慎出軌。台北=松山站間列車延誤，由於上午是通勤高峰，引發大量民怨。台鐵局說，已於10時47分恢復雙線通車，共計影響49列次、旅客超過1.9萬人。

台鐵局說，9283次故障迴送列車，於台北=松山間駄運車一軸出軌，途中歷經三度脫軌，經派員搶通，於10時47分恢復雙線通車。

台鐵說，該事故截至10:00止，計影響49列次、2,063分、旅客約19,470人。台鐵局深感歉意。

台鐵說，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。