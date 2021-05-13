中醫權威陳旺全18日首開線上課 教大腦保健遠離失智

看到郵差叫不出名稱，一直對家人說「那個送信的人」；或是走到客廳忘記要拿什麼東西？這些現象究竟是健忘還是失智症警訊？中醫師公會名譽理事長陳旺全指出，睡眠品質不好、腦神經受損、活力不足等都可能加劇失智症發生，但改善睡姿睡場好覺、透過穴道按壓等方式，每一天都可以簡單自我保養「固腦本」。

陳旺全是知名中醫師，畢生致力提升中醫地位的全球化，71歲的他不僅沒有退休，還與時俱進曾藉人工智慧配對千種中藥材，研究中藥的活性對疾病的影響。對於危及高齡族群的失智症，陳旺全指出，失智症已經是中西醫學共同面臨的疾病，不僅對社會造成不安，居家照顧者也存在許多生活不便，如何透過中醫改善失智者的健康、延緩輕度認知障礙（MCI）者掉入失智症，近年來中醫發揮很大的助益。

陳旺全也是中醫「順時養生」的實踐者，他指出中醫是整體觀的治療方式，需依照患者整體來調養醫病。以失智症來說，有很多源自血管性問題或是神經病變，而中醫學有五千年的歷史，除了利用中藥活性成分調整，減少類澱粉斑堆積腦部，增加血液含氧量，民眾日常從改變睡姿、穴道按摩促進腦部血液循環，也對提升專注力、記憶力和體能。

很多高齡者常抱怨睡得少、睡不好，甚至長時間癱坐電視機前打盹，體力不濟，陳旺全說，整夜輾轉反側會影響腦部血液循環，導致隔天精神不佳，情緒更加低落，若能按照生理時鐘並且調整好睡姿，可除去累積整日的疲累，放鬆身心，遠離失智症。

「我們沒辦法每天看醫生，但可以天天穴道按摩。」陳旺全說，在重要穴位按摩可以刺激產生快樂因子「腦內啡」和抗自由基作用，讓記憶力和專注力提升，也是遠離失智症的方法之一。

究竟該按壓哪些穴位、如何調整睡覺姿勢、增進活力不打盹？名醫陳旺全首次針對民眾舉辦線上課程，與聯合報健康事業部、WaCare遠距健康促進平台合作，包括本月18日課程為「增強記憶力、專注力 預防失智中醫有解方」、19日「睡不好會有失智風險 用養生睡眠姿勢助好眠」、25日「長輩看電視打盹沒活力 穴道按摩輔療增體力」。此外，中醫師林宜錚也將在26日談「感官功能影響大腦刺激 中醫助你耳聰目明」，均採線上報名、上課。

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