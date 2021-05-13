計畫趕不上疫情變化 去年旅遊糾紛暴增1.4倍

國內疫情升溫，連兩日來新增23起確診病例，也打亂不少縣市政府既有的活動，像是澎湖縣日前就宣布延辦海上花火節，卻因缺乏配套措施引發不少遊客不滿。實際上，新冠肺炎疫情爆發一年多來，「計畫趕不上疫情變化」的狀況時有所聞，隨之衍生的旅遊消費糾紛也暴增。根據品保協會統計，去年介入協處的旅遊糾紛就超過三千件，相較於前年的1千多件，成長了1.4倍之多。

今年截至4月底，旅遊糾紛案件則有228件，其中又以「行前解約」的比例最高，讓旅行社業者忍不住大嘆「光處理糾紛就飽了」。

根據品保協會統計，去年受理的旅遊糾紛案件高達3326件，受影響人數為1萬574人；相較於2019年的1392件、4557人，去年的案量為前年的2.4倍，人數更是翻倍成長。最後則有2241件調處成功，賠償金額約944萬餘元。

旅遊業者表示，去年受到疫情影響，一下子邊境嚴管，一下子又是縣市景點容量管制，常常計畫趕不上變化，旅客解約情況時有所聞，大家也很無奈，就是盡力在幫忙處理。

此外，今年一月桃園爆發部桃染疫事件後，再度衝創國旅，隨之衍生而來的旅遊消費糾紛也不少。根據品保協會統計，今年截至4月底，受理的旅遊糾紛案件就有228件、640人，其中又以行前解約最多，高達130件，其次是機票機位問題12件、飯店變更、變更行程等各4件。

為此，品保協會昨也發出聲明，強調接獲許多旅客及旅行社反應，由於許多離島機票，開票後航空公司不給退票；已支付的飯店費用不給延後或不退還；團體火車票取消費高達兩成，這些因旅客解約產生機票交通及飯店等必要費用非常高，依照國內旅遊定型化契約，這些必要費用將由旅客支付，造成旅行社與旅客很大糾紛爭議。呼籲交通業者、飯店業者能從優處理因疫情取消所產生必要費用，降低旅客損失，減少旅遊糾紛。