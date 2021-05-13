快訊

獨／國軍駐美F-16首批返國 已由夏威夷飛關島

聽新聞
test
0:00 / 0:00

計畫趕不上疫情變化 去年旅遊糾紛暴增1.4倍

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
根據品保協會統計，去年介入協處的旅遊糾紛就超過三千件，相較於前年的1千多件，成長了1.4倍之多。圖／報系資料照
根據品保協會統計，去年介入協處的旅遊糾紛就超過三千件，相較於前年的1千多件，成長了1.4倍之多。圖／報系資料照

國內疫情升溫，連兩日來新增23起確診病例，也打亂不少縣市政府既有的活動，像是澎湖縣日前就宣布延辦海上花火節，卻因缺乏配套措施引發不少遊客不滿。實際上，新冠肺炎疫情爆發一年多來，「計畫趕不上疫情變化」的狀況時有所聞，隨之衍生的旅遊消費糾紛也暴增。根據品保協會統計，去年介入協處的旅遊糾紛就超過三千件，相較於前年的1千多件，成長了1.4倍之多。

今年截至4月底，旅遊糾紛案件則有228件，其中又以「行前解約」的比例最高，讓旅行社業者忍不住大嘆「光處理糾紛就飽了」。

根據品保協會統計，去年受理的旅遊糾紛案件高達3326件，受影響人數為1萬574人；相較於2019年的1392件、4557人，去年的案量為前年的2.4倍，人數更是翻倍成長。最後則有2241件調處成功，賠償金額約944萬餘元。

旅遊業者表示，去年受到疫情影響，一下子邊境嚴管，一下子又是縣市景點容量管制，常常計畫趕不上變化，旅客解約情況時有所聞，大家也很無奈，就是盡力在幫忙處理。

此外，今年一月桃園爆發部桃染疫事件後，再度衝創國旅，隨之衍生而來的旅遊消費糾紛也不少。根據品保協會統計，今年截至4月底，受理的旅遊糾紛案件就有228件、640人，其中又以行前解約最多，高達130件，其次是機票機位問題12件、飯店變更、變更行程等各4件。

為此，品保協會昨也發出聲明，強調接獲許多旅客及旅行社反應，由於許多離島機票，開票後航空公司不給退票；已支付的飯店費用不給延後或不退還；團體火車票取消費高達兩成，這些因旅客解約產生機票交通及飯店等必要費用非常高，依照國內旅遊定型化契約，這些必要費用將由旅客支付，造成旅行社與旅客很大糾紛爭議。呼籲交通業者、飯店業者能從優處理因疫情取消所產生必要費用，降低旅客損失，減少旅遊糾紛。

疫情 旅行社

延伸閱讀

媽媽自爆去過「阿公店」！家人驚兼差憂染疫 真相讓人噴笑

宜蘭縣國小學童染疫 縣府優先鎖定全班防疫

印度新增4205人病故 染疫死亡數破25萬

觀光局公告旅行團退費標準 最高得收5%旅費作補償

相關新聞

又要搶存口罩了！口罩大廠訂單多了一成多

國內COVID-19疫情警戒提升至二級，疫情升溫，民眾又要搶存口罩了，彰化縣口罩大廠華新醫材集團董事長鄭永柱說，原本日產...

疫情打亂出遊計畫 易遊網：環島之星、訂房皆可全額退

國內疫情升溫，昨一口氣新增16例本土確診案例，也因此打壞不少民眾出遊行程，決定好好待在家「收心」。易遊網表示，凡在易遊網...

文化界受疫情影響損失約6億 李永得：明天公布紓困辦法

疫情嚴峻，藝文活動紛紛取消。文化部長李永得上午赴立院教委會報告，透露評估三大類表演團體票房損失約六億，文化部會參照去年的...

計畫趕不上疫情變化 去年旅遊糾紛暴增1.4倍

國內疫情升溫，連兩日來新增23起確診病例，也打亂不少縣市政府既有的活動，像是澎湖縣日前就宣布延辦海上花火節，卻因缺乏配套...

日本提早入梅 鄭明典：梅雨不算跳過台灣

水情嚴峻，梅雨何時來，受到關注。中央氣象局局長鄭明典在臉書指出，日本九州已經達到入梅標準，從衛星雲圖上來看還不算「梅雨跳...

台鐵故障車出軌 影響49列次、1.9萬人 退票規定看這

台鐵今晨迴送故障車時，不慎出軌。台北=松山站間列車延誤，由於上午是通勤高峰，引發大量民怨。台鐵局說，已於10時47分恢復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。