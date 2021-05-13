文策院兩年走35位主管 丁曉菁：期待新院長廣納人才

台灣最重要的漫畫平台CCC創作集，8位編輯上月集體請辭，引發外界對主管單位文策院的質疑。立法院今天邀請文化部部長李永得、文化內容策進院董事長丁曉菁列席就「國內漫畫基地暨CCC數位平台營運管理檢討與未來我國漫畫產業扶植與推廣計畫」進行專題報告，並備質詢。立委林奕華質疑，文策院成立不到兩年走了35位主管，政策如何延續？文策院董事長丁曉菁表示，希望新院長廣納人才。

林奕華指出，文策院頻換主管，前年九月成立迄今，不到兩年累積離職35名主管，從院長、文化金融處、內容策進處到公關處都換過主管。尤其跟文化內容產業最相關的內容策進處處長，迄今已經換了三任，目前上任的是第四任。該處迄今增補人數32人中，離職人數達20人，「流動性如此高、處長換這麼多人，政策如何延續?」

文策院迄今沒換過的高層便是董事長丁曉菁。丁曉菁表示，文策院董事長最重要的工作就是找一個合適的院長，這是一個艱鉅的挑戰。文策院4日剛推選出新院長李明哲，丁曉菁表示，希望新的院長能廣納人才。