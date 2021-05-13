降低作物葉片感染「白粉病」改良式硫黃溶液有解

為推動友善環境耕作與作物病蟲害綜合管理，農委會台中區農業改良場新開發「改良式硫黃溶液」，能防治葉部病害，大幅降低白粉病感染，且不需額外秤重及加熱的特性，方便農民使用，相關技術已公告技術轉移非專屬授權，提供農民友善綜合管理的新選擇。

台中農改場表示，作物栽培時常遭遇許多不同的病蟲害問題，其中白粉病為常見的葉部病害，好發於冷涼、乾燥及通風不良的環境，在嚴重感染的葉片上布滿白色粉末，能夠感染豆科、葫蘆科、菊科蔬菜、各種果樹及花卉等，影響光合作用並損害產量與品質。

台中農改場109年至110年間利用改良式硫黃溶液，試驗於溫室及田間種植的豌豆、花胡瓜、洋香瓜等蔬菜類作物上，確認該款硫黃溶液可整合運用於作物葉部病害防治，且降低白粉病感染達50%以上，若搭配種植前清園、田間管理、採用抗病品種等策略，可達到降低作物病害的影響與兼顧友善環境耕作的目標。此外，新開發的硫黃溶液，調配時加入所需體積與水量即可，不需額外秤重及加熱，使用上更為方便。

台中農改場說，硫黃為有機農業及友善環境耕作病蟲害管理可使用的物質，相對於依賴農藥對環境較為友善。白粉病對作物造成的損害雖然能以農藥防治，但豌豆、花胡瓜等連續性採收作物須特別注意安全採收期，透過多樣化的策略降低病害，更有助於安全生產並友善環境。